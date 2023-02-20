Заявления о выводе миротворцев из Приднестровья ведут к эскалации

Заявления о выводе миротворцев из Приднестровья ведут к эскалацииМосква вынуждена будет защищать своих граждан в непризнанной республике
Власти Молдавии идут по пути расконсервации конфликта в Приднестровье под влиянием обстоятельств, спецоперации и «интересов Запада», заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Кишинев ищет «себе лихо, когда будить лихо разумные люди не должны», считает он.
«Усилиями предыдущих прорумынских властей в начале независимого пути [Молдавии] возник конфликт, пролилась кровь, но кровь больше не льется благодаря посредническим усилиям России и ее миротворческой операции. <…> Миротворческая операция в Приднестровье – это образец миротворчества, когда [после ее завершения] обе стороны сосуществуют, поддерживают связи, нет фактически никаких провокационных инцидентов», – отметил Затулин.
Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил 16 февраля, что намерен добиваться вывода российских военных с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и добиваться ее «демилитаризации». Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 г., они были введены для прекращения вооруженного конфликта Кишинева и Тирасполя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя 20 февраля выступление Речана, отметил напряженность в отношениях России и Молдавии. По его словам, власти республики «скатываются в антироссийскую истерию» и отсутствие конструктивизма со стороны Кишинева вредит двусторонним отношениям. «Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным», – заявил представитель Кремля.
Российские миротворцы размещены в Приднестровье на основе соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта, которое действует до сих пор, сообщил «Ведомостям» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Этот документ подписывала и Молдавия, и власти республики не ставят вопрос о его денонсации.
«Инициативы типа выведения миротворцев – это темы, которые должны обсуждаться как минимум за круглым столом», – считает Затулин. По его словам, официальный Кишинев саботирует переговорный процесс [с Приднестровьем], предпочитая язык ультиматумов, но он не «настолько силен», чтобы Россия воспринимала эти ультиматумы как основание к действию.
Тем не менее Москве стоит повысить боеготовность и бдительность своих миротворцев и подготовить «план Б» на случай неконтролируемого развития ситуации и «нападения на Приднестровье», полагает Затулин. При таком развитии событий миротворцы должны будут отреагировать в соответствии со своим мандатом. «В Приднестровье до 200 000 человек – обладатели российского гражданства. Это наша обязанность – защищать своих граждан, тем более в таком количестве», – заявил депутат.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) назвал заявления молдавской стороны «кукареканьем» и попыткой «в старые меха налить новое вино», так эти вопросы ставятся не первый год. Он считает, что Москве нужно избегать возможных провокаций с выводом миротворческих сил. Еще более опасными Калашников назвал призывы к вступлению Молдавии в НАТО и вызвать тем самым дестабилизацию в Приднестровье и Гагаузии. «Вот это очень опасно, потому что в Гагаузии был референдум, в Приднестровье были не согласны с военным противостоянием и тем более с возможным дрейфом в сторону Румынии», – заявил он «Ведомостям».
Чиновники Молдавии хоть и произносят политические лозунги, но пока ведут себя достаточно осторожно. Власти республики, при всей своей ориентированности на Запад, понимают, что в стране возникнет очень много проблем, если они обострят ситуацию с Приднестровьем и тем более начнут форсировать объединение с Румынией, подчеркивает Жарихин.
«Единственной причиной разрыва Приднестровья с Кишиневом было стремление тогдашнего руководства объединиться с Румынией. Других причин не было», – заявил он. При этом надо понимать, что если американцы дадут команду обострить ситуацию, Кишинев должен будет это сделать, хотя «и без особого энтузиазма».
Руководство Молдавии, блокируя ротацию российских миротворцев, создает ситуацию, когда ими служат в основном граждане России, которые постоянно живут в Приднестровье, отметил Жарихин. «Поэтому возможное противостояние с Молдовой гипотетически осуществляли бы они. Они будут бороться за страну, которую считают своей», – считает он.
По словам эксперта, определенной проблемой для России в случае наращивания напряженности в ПМР станет отсутствие общей границы.
Новое правительство Молдавии пришло к власти 16 февраля 2023 г. Предыдущий глава кабинета Наталья Гаврилица 10 февраля объявила об уходе с поста на фоне тяжелой ситуации с рекордными ценами на продовольствие, электричество и топливо из-за проблем с поставками энергоресурсов из России. После этого президент Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-главу МВД Речана, затем его утвердил парламент.