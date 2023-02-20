Заявления о выводе миротворцев из Приднестровья ведут к эскалации

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) назвал заявления молдавской стороны «кукареканьем» и попыткой «в старые меха налить новое вино», так эти вопросы ставятся не первый год. Он считает, что Москве нужно избегать возможных провокаций с выводом миротворческих сил. Еще более опасными Калашников назвал призывы к вступлению Молдавии в НАТО и вызвать тем самым дестабилизацию в Приднестровье и Гагаузии. «Вот это очень опасно, потому что в Гагаузии был референдум, в Приднестровье были не согласны с военным противостоянием и тем более с возможным дрейфом в сторону Румынии», – заявил он «Ведомостям».