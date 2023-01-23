В Госдуме заявили об опасности распада Молдавии в случае вступления в НАТО

В Госдуме заявили об опасности распада Молдавии в случае вступления в НАТОПока президент страны старается не упоминать название военного альянса
Вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
«Если Молдавия хотела бы разрушить собственное государство, то это самый лучший способ <…>. Если они думают, что они, как Финляндия или Швеция, под шумок, быстренько, пользуясь ситуацией, могут вступить в НАТО и ничего им за это в собственной стране не будет, то они должны вспомнить о другом. О том, что в Финляндии два государственных языка и там уважают народы, которые населяют страну. А у них [Молдавии] есть [автономное территориальное образование] Гагаузия <…> и [непризнанная республика] Приднестровье, которая населена русскоязычным населением и которая свою волю давно, в начале 1990-х, высказала», – отметил он.
Калашников подчеркнул, что отношение России к возможному вступлению Молдавии в НАТО будет отрицательным, так как это «угроза безопасности» РФ.
«Одно дело – заявление, а другое дело – когда страна входит [в военный альянс]. Обычно мы реагируем на действия, которые сделаны. Молдавия в последнее время расстраивает нас по ряду своих решений», – сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). Она уверен, что МИД России «знает, как отреагировать» [на заявление президента республики Майи Санду].
Санду заявила Politico 20 января, что в Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Конфликт на Украине вызвал в республике «переоценку ценностей» в отношении закрепленного в конституции нейтралитета, сообщило издание. «И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – сказала президент. Politico отмечает, что Санду постаралась не упомянуть НАТО в своем комментарии.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов («Единая Россия») ранее спросил в своем Telegram-канале, готова ли Санду повторить «самоубийственную политику» украинских президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. «Катастрофические проблемы Украины начались после прозападного госпереворота [2014 г.], последующего затем отказа от существовавшего до того конституционного нейтралитета "незалежной" и официальном провозглашение курса Киева на вступление в антироссийский военный блок НАТО», – написал он.
В январе президент Молдавии объявила, что страна обратилась к своим западным союзникам с просьбой усилить ее возможности противовоздушной обороны.
В июне 2022 г. парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. 19 июня того же года в республике вступил в силу закон, запрещающий российские новостные программы. 20 января 2023 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Молдавию снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ.