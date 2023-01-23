В Госдуме заявили об опасности распада Молдавии в случае вступления в НАТО

«Если Молдавия хотела бы разрушить собственное государство, то это самый лучший способ <…>. Если они думают, что они, как Финляндия или Швеция, под шумок, быстренько, пользуясь ситуацией, могут вступить в НАТО и ничего им за это в собственной стране не будет, то они должны вспомнить о другом. О том, что в Финляндии два государственных языка и там уважают народы, которые населяют страну. А у них [Молдавии] есть [автономное территориальное образование] Гагаузия <…> и [непризнанная республика] Приднестровье, которая населена русскоязычным населением и которая свою волю давно, в начале 1990-х, высказала», – отметил он.