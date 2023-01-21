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Политика

Президент Молдавии заявила о дискуссии вокруг присоединения к «крупному альянсу»

Ведомости

В Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс», заявила президент республики Майя Санду. Так она ответила на вопрос газеты Politico о перспективах членства республики в НАТО.

Российско-украинский конфликт, как пишет издание, вызвал в Молдавии «переоценку ценностей» в отношении необходимости отказа от своего конституционно закрепленного нейтралитета. Санду заявила Politico, что страна обдумывает свой следующий шаг.

«Сейчас идет серьезная дискуссия… о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала она, не упоминая НАТО напрямую. 

«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – добавила президент. Санду также отвергла идею о том, что действия Молдавии по укреплению своей обороны являются провокационными.

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После начала спецоперации РФ на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.

В январе Санду сообщила, что Молдавия обратилась к своим западным союзникам с просьбой усилить ее возможности противовоздушной обороны на фоне российской спецоперации.

14 января МВД Молдавии сообщило об обнаружении патрулем пограничной полиции обломков ракеты в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики. 

Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 г. в рамках индивидуального плана партнерства. С октября 2007 г. в Кишиневе действует информационный центр альянса, с декабря 2017 г. — бюро по связям НАТО. Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г. вместе с Украиной и Грузией, взяв на себя ряд обязательств взамен на введение безвизового режима с ЕС и создание зоны свободной торговли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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