Президент Молдавии заявила о дискуссии вокруг присоединения к «крупному альянсу»
В Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс», заявила президент республики Майя Санду. Так она ответила на вопрос газеты Politico о перспективах членства республики в НАТО.
Российско-украинский конфликт, как пишет издание, вызвал в Молдавии «переоценку ценностей» в отношении необходимости отказа от своего конституционно закрепленного нейтралитета. Санду заявила Politico, что страна обдумывает свой следующий шаг.
«Сейчас идет серьезная дискуссия… о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала она, не упоминая НАТО напрямую.
«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – добавила президент. Санду также отвергла идею о том, что действия Молдавии по укреплению своей обороны являются провокационными.
После начала спецоперации РФ на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.
В январе Санду сообщила, что Молдавия обратилась к своим западным союзникам с просьбой усилить ее возможности противовоздушной обороны на фоне российской спецоперации.
14 января МВД Молдавии сообщило об обнаружении патрулем пограничной полиции обломков ракеты в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики.
Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 г. в рамках индивидуального плана партнерства. С октября 2007 г. в Кишиневе действует информационный центр альянса, с декабря 2017 г. — бюро по связям НАТО. Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г. вместе с Украиной и Грузией, взяв на себя ряд обязательств взамен на введение безвизового режима с ЕС и создание зоны свободной торговли.