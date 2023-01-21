Президент Молдавии заявила о дискуссии вокруг присоединения к «крупному альянсу»

Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 г. в рамках индивидуального плана партнерства. С октября 2007 г. в Кишиневе действует информационный центр альянса, с декабря 2017 г. — бюро по связям НАТО. Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г. вместе с Украиной и Грузией, взяв на себя ряд обязательств взамен на введение безвизового режима с ЕС и создание зоны свободной торговли.