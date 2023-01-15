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МВД Молдавии сообщило об обнаружении боевой части упавшей ракеты

Ведомости

В Молдавии обнаружили боевую часть ракеты, которая упала в субботу на севере страны у границы с Украиной, сообщили в МВД республики. Найденный фрагмент ракеты содержит около 80 кг взрывчатки, говорится в сообщении.

«Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Там добавили, что инженеры из отдельного батальона «Кодру» Национальной армии после проведения обследования определят способ, который поможет устранить опасность.

14 января МВД Молдавии сообщило об обнаружении патрулем пограничной полиции обломков ракеты в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики.

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Позднее Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета.

5 декабря 2022 г. пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны в саду. 15 ноября 2022 г. на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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