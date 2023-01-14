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Системы наблюдения не зафиксировали нарушений воздушного пространства Молдавии

Ведомости

Системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, прокомментировали в Минобороны страны обнаружение в районе села Ларга Бриченского района обломков ракеты. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

В Минобороны отметили, что обломки ракеты должны исследовать компетентные органы. «Вместе с тем сообщаем, что системами воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировано полетов в воздушном пространстве республики Молдова», – говорится в сообщении.

Ранее днем МВД Молдавии сообщило, что патруль пограничной полиции Молдавии (IGPF) обнаружил в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной обломки ракеты. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики.

5 декабря 2022 г. пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны в саду.

15 ноября 2022 г. на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных