Системы наблюдения не зафиксировали нарушений воздушного пространства Молдавии
Системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, прокомментировали в Минобороны страны обнаружение в районе села Ларга Бриченского района обломков ракеты. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
В Минобороны отметили, что обломки ракеты должны исследовать компетентные органы. «Вместе с тем сообщаем, что системами воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировано полетов в воздушном пространстве республики Молдова», – говорится в сообщении.
Ранее днем МВД Молдавии сообщило, что патруль пограничной полиции Молдавии (IGPF) обнаружил в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной обломки ракеты. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики.
5 декабря 2022 г. пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны в саду.
15 ноября 2022 г. на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).