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В Молдавии недалеко от границы с Украиной обнаружили упавшую ракету

Ведомости

Пограничная полиция Молдавии обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны на севере страны у границы с Украиной, сообщило МВД республики.

«Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции», – говорится в сообщении.

Район, где была обнаружена ракета, оцеплен, а пограничная полиция усилила патрулирование, добавили там.

Ранее сегодня на Украине была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах в Винницкой, Черкасской, Львовской и Тернопольской областях страны, в ряде регионов начались перебои с энергоснабжением.

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных