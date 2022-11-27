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В Польше не увидели признаков подготовки нападения со стороны России

Ведомости

У Варшавы нет признаков того, что Россия собирается атаковать территорию Польши, Москва осознает последствия такого шага в отношении страны НАТО, заявил в интервью газете Il Messaggero пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

«У нас нет никаких признаков того, что Россия готовит военное нападение на Польшу. На наш взгляд, маловероятно, что Россия решится атаковать территорию НАТО», — сказал Жарын. 

По его словам, расположение Польши на восточном фланге альянса и поддержка республикой Киева приводит к тому, что она становится «мишенью гибридных действий России». Речь идет о кибератаках и «операциях по дезинформации», цель которых, как уточнил Жарын, состоит в дестабилизации обстановки и сокращении помощи Запада Украине. Говоря о возможных сроках окончания конфликта, он заявил, что необходимо быть готовыми к тому, что он может длиться годами. Скорый мир в текущих условиях представляется маловероятным, считает собеседник газеты.

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15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки». Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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