В Польше не увидели признаков подготовки нападения со стороны России

По его словам, расположение Польши на восточном фланге альянса и поддержка республикой Киева приводит к тому, что она становится «мишенью гибридных действий России». Речь идет о кибератаках и «операциях по дезинформации», цель которых, как уточнил Жарын, состоит в дестабилизации обстановки и сокращении помощи Запада Украине. Говоря о возможных сроках окончания конфликта, он заявил, что необходимо быть готовыми к тому, что он может длиться годами. Скорый мир в текущих условиях представляется маловероятным, считает собеседник газеты.