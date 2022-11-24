В МИДе рассказали об ответе на реакцию Варшавы из-за падения ракеты

Вместе с тем в ведомстве отметили, что после исчерпывающей информации о непричастности Москвы к инциденту с падением ракет Варшава была вынуждена признать, что произошедшее «не было нападением России на территорию Польши». В МИДе напомнили, что 16 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».