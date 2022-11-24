В МИДе рассказали об ответе на реакцию Варшавы из-за падения ракеты
Россия не будет принимать поспешных мер из-за реакции Польши на падение ракеты на своей территории, но будет иметь ее в виду в будущем, сообщили в российском ведомстве.
«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — отметили в МИДе (цит. по «РИА Новости»).
Вместе с тем в ведомстве отметили, что после исчерпывающей информации о непричастности Москвы к инциденту с падением ракет Варшава была вынуждена признать, что произошедшее «не было нападением России на территорию Польши». В МИДе напомнили, что 16 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши.
Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
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