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В МИДе рассказали об ответе на реакцию Варшавы из-за падения ракеты

Ведомости

Россия не будет принимать поспешных мер из-за реакции Польши на падение ракеты на своей территории, но будет иметь ее в виду в будущем, сообщили в российском ведомстве.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — отметили в МИДе (цит. по «РИА Новости»).

Вместе с тем в ведомстве отметили, что после исчерпывающей информации о непричастности Москвы к инциденту с падением ракет Варшава была вынуждена признать, что произошедшее «не было нападением России на территорию Польши». В МИДе напомнили, что 16 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».

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Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши.

Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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