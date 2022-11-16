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Минобороны России заявило, что обломки упавшей в Польше ракеты принадлежали Украине

Ведомости

Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300, об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Хотим подчеркнуть: высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 вооруженных сил Украины», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши.

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Позже AP со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. МИД Польши вызвал посла России для подробных объяснений произошедшего, в ведомстве сообщили о «российском происхождении» ракет. 

При этом в Пентагоне сообщили, что не располагают данными, которые подтверждали бы российское происхождение ракет. В Минобороны РФ опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

Позже президент США Джо Байден сообщил, что, по предварительным данным и траектории ракеты, упавшей в Польше, ее запуск с территории России маловероятен. Аналогичной позиции придерживается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Россия не имеет никакого отношения к инциденту с падением ракеты. Также сегодня AP сообщила, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российский снаряд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных