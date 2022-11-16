Минобороны России заявило, что обломки упавшей в Польше ракеты принадлежали Украине

Позже президент США Джо Байден сообщил, что, по предварительным данным и траектории ракеты, упавшей в Польше, ее запуск с территории России маловероятен. Аналогичной позиции придерживается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Россия не имеет никакого отношения к инциденту с падением ракеты. Также сегодня AP сообщила, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российский снаряд.