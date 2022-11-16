Постпредство при ООН заявило о попытке спровоцировать столкновение России и НАТО

Дипломат также обратил внимание на заседание по Украине Совбеза ООН, которое намечено на 16 ноября. По его словам, западные страны запросили заседание еще на прошлой неделе, однако конкретную тему не указали. «А тут вдруг прямо накануне — “ракетная атака” на Польшу. Как говорил герой известного советского фильма, “меня опять терзают смутные сомнения…”», — отметил Полянский.