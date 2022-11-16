Постпредство при ООН заявило о попытке спровоцировать столкновение России и НАТО
Факты говорят о непричастности России к упавшим ракетам в Польше, в то же время происходящее указывает на попытку вызвать прямое военное столкновение России и НАТО. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Он еще раз подчеркнул, что Россия к инциденту с ракетами не причастна. Дипломат также указал на «немедленную истерику» Киева и призывы «наказать» Россию после произошедшего. Эти настроения подхватили «обезумевшие от русофобии поляки», добавил Полянский.
Дипломат также обратил внимание на заседание по Украине Совбеза ООН, которое намечено на 16 ноября. По его словам, западные страны запросили заседание еще на прошлой неделе, однако конкретную тему не указали. «А тут вдруг прямо накануне — “ракетная атака” на Польшу. Как говорил герой известного советского фильма, “меня опять терзают смутные сомнения…”», — отметил Полянский.
Он заявил, что для Запада «немыслимо» признать роль Украины и Польши в «этой опаснейшей провокации». В то же время, по мнению Полянского, страны вновь проигнорируют факты, которые указывают на невиновность РФ.
Ранее сегодня о непричастности Москвы к инциденту заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что уважает позицию Россия, которая заявила, что упавшая в Польше ракета не является российской.
До этого президент США Джо Байден также назвал «маловероятным» тот факт, что ракета могла быть выпущена с территории РФ. По итогам встречи в связи с инцидентом в Польше на полях саммита G20 лидеры стран G7 и НАТО заявили, что окажут республике поддержку в расследовании случившегося.
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