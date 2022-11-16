Эрдоган заявил о непричастности России к инциденту с ракетами в Польше
Турция уважает позицию России и верит в ее непричастность к инциденту с упавшей ракетой в Польше. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами по итогам участия в саммите G20.
«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС).
Он также напомнил, что ранее президент США Джо Байден усомнился в российском происхождении ракеты. По словам Эрдогана, за детальное расследование произошедшего уже выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.
В МИД Польши заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева. При этом в Пентагоне сообщили, что не располагают данными, которые подтверждали бы российское происхождение ракет.
В Минобороны РФ также опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской государственной границы.
Ранее сегодня Байден заявил, что, судя по траектории ракеты, «маловероятно», что она была выпущена с территории РФ. «Но мы посмотрим», — добавил американский президент. По итогам встречи в связи с инцидентом в Польше на полях саммита G20 лидеры стран G7 и НАТО заявили, что окажут республике поддержку в расследовании случившегося.
Также о непричастности России к упавшей ракете в Польше сообщило Associated Press. Агентство со ссылкой на трех американских чиновников написало, что ракету выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд.
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