Эрдоган заявил о непричастности России к инциденту с ракетами в Польше

Ранее сегодня Байден заявил, что, судя по траектории ракеты, «маловероятно», что она была выпущена с территории РФ. «Но мы посмотрим», — добавил американский президент. По итогам встречи в связи с инцидентом в Польше на полях саммита G20 лидеры стран G7 и НАТО заявили, что окажут республике поддержку в расследовании случившегося.