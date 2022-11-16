AP: упавшая в Польше ракета была запущена ВСУ

15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась. Позже эту информацию подтвердили в польском МИДе, в ведомстве сообщили о «российском происхождении» ракет. В связи с инцидентом посол России был вызван в МИД Польши.