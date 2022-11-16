AP: упавшая в Польше ракета была запущена ВСУ
Ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российский снаряд, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на трех американских чиновников.
«Три американских чиновника заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими военными по приближающейся российской ракете во время обстрела объектов электроинфраструктуры Украины во вторник [15 ноября]», — сказано в материале.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась. Позже эту информацию подтвердили в польском МИДе, в ведомстве сообщили о «российском происхождении» ракет. В связи с инцидентом посол России был вызван в МИД Польши.
При этом в Пентагоне сообщили, что не располагают данными, которые подтверждали бы российское происхождение ракет. В Минобороны РФ опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила удары вблизи украинско-польской государственной границы.
Позже президент США Джо Байден сообщил, что, по предварительным данным и траектории ракеты, упавшей в Польше, ее запуск с территории России маловероятен. Аналогичной позиции придерживается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Россия не имеет никакого отношения к инциденту с падением ракеты.
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