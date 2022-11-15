В Польше созвали срочное совещание комитета нацбезопасности
Власти Польши решили созвать срочное совещание комитета национальной безопасности после сообщений о попадании двух ракет по деревне на востоке страны. Оно пройдет под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в своем Twitter.
«Премьер-министр Моравецкий в срочном порядке созвал комитет совета министров по делам национальной безопасности и обороны», – написал он.
Как сообщило ранее польское радио ZET, сегодня две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув на востоке Польши, в результате инцидента погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Отмечается, что деревня находится в Люблинском воеводстве у границы с Украиной. Официально о причинах взрыва пока не сообщалось.
До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны.