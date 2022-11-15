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В Польше созвали срочное совещание комитета нацбезопасности

Ведомости

Власти Польши решили созвать срочное совещание комитета национальной безопасности после сообщений о попадании двух ракет по деревне на востоке страны. Оно пройдет под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в своем Twitter.

«Премьер-министр Моравецкий в срочном порядке созвал комитет совета министров по делам национальной безопасности и обороны», – написал он.

Как сообщило ранее польское радио ZET, сегодня две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув на востоке Польши, в результате инцидента погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Отмечается, что деревня находится в Люблинском воеводстве у границы с Украиной. Официально о причинах взрыва пока не сообщалось.

До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных