В Польше созвали срочное совещание комитета нацбезопасности

Как сообщило ранее польское радио ZET, сегодня две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув на востоке Польши, в результате инцидента погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Отмечается, что деревня находится в Люблинском воеводстве у границы с Украиной. Официально о причинах взрыва пока не сообщалось.