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В Минобороны опровергли сообщения о падении российских ракет в Польше

Ведомости

Сообщения польских СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о дезинформации, цель которой заключается в провоцировании эскалации конфликта на Украине.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — указано в сообщении пресс-службы министерства.

В военном ведомстве добавили, что фотографии обломков ракеты, опубликованные польскими СМИ, «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.

Ранее по теме: Пентагон не может подтвердить происхождение упавших в Польше ракет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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