В Минобороны опровергли сообщения о падении российских ракет в Польше

Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.