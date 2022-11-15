В Минобороны опровергли сообщения о падении российских ракет в Польше
Сообщения польских СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о дезинформации, цель которой заключается в провоцировании эскалации конфликта на Украине.
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — указано в сообщении пресс-службы министерства.
В военном ведомстве добавили, что фотографии обломков ракеты, опубликованные польскими СМИ, «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».
Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.