Пентагон не может подтвердить происхождение упавших в Польше ракет
Пентагон не располагает данными о том, что ракеты, упавшие сегодня на территории Польши, могут быть российскими. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.
По словам представителя министерства обороны США, в ведомстве пока не комментируют возможные шаги, которые могут быть предприняты в ответ на события в Польше. Также в ведомстве призвали не спекулировать относительно происхождения ракет без наличия фактов.
«Мне не о чем вас проинформировать на данном этапе», — добавил Райдер, отвечая на вопрос о контактах между США и Польшей после инцидента на территории последней.
При этом дипломатический источник в Брюсселе заявил агентству, что реакция НАТО, одним из членов которого является Польша, будет зависеть от принадлежности упавших ракет.
Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.
До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны.
Военкор Евгений Поддубный рассказал, что обломок ракеты, упавшей в Польше, являются боеприпасом комплекса С-300, который стоит на вооружении Украины. «Это боеприпас ЗРК С-300 и вероятно удар был нанесен киевским режимом непреднамеренно в результате работы ПРО ВСУ. Противник часто использует просроченные боеприпасы», — написал он в своем Telegram-Канале. При этом он предположил, что страны Запада все равно могут воспользоваться этим инцидентом для того, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта на Украине.