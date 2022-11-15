Пентагон не может подтвердить происхождение упавших в Польше ракет

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что обломок ракеты, упавшей в Польше, являются боеприпасом комплекса С-300, который стоит на вооружении Украины. «Это боеприпас ЗРК С-300 и вероятно удар был нанесен киевским режимом непреднамеренно в результате работы ПРО ВСУ. Противник часто использует просроченные боеприпасы», — написал он в своем Telegram-Канале. При этом он предположил, что страны Запада все равно могут воспользоваться этим инцидентом для того, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта на Украине.