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Политика

Пентагон не может подтвердить происхождение упавших в Польше ракет

Ведомости

Пентагон не располагает данными о том, что ракеты, упавшие сегодня на территории Польши, могут быть российскими. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС.

По словам представителя министерства обороны США, в ведомстве пока не комментируют возможные шаги, которые могут быть предприняты в ответ на события в Польше. Также в ведомстве призвали не спекулировать относительно происхождения ракет без наличия фактов.

«Мне не о чем вас проинформировать на данном этапе», — добавил Райдер, отвечая на вопрос о контактах между США и Польшей после инцидента на территории последней.

При этом дипломатический источник в Брюсселе заявил агентству, что реакция НАТО, одним из членов которого является Польша, будет зависеть от принадлежности упавших ракет.

Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.

До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что обломок ракеты, упавшей в Польше, являются боеприпасом комплекса С-300, который стоит на вооружении Украины. «Это боеприпас ЗРК С-300 и вероятно удар был нанесен киевским режимом непреднамеренно в результате работы ПРО ВСУ. Противник часто использует просроченные боеприпасы», — написал он в своем Telegram-Канале. При этом он предположил, что страны Запада все равно могут воспользоваться этим инцидентом для того, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта на Украине.

Ранее по теме: В Польше созвали срочное совещание комитета нацбезопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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