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Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России

Ведомости

Предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена не из России. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — заявил Байден (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что, судя по траектории ракеты, «маловероятно», что она была выпущена с территории РФ. «Но мы посмотрим», — добавил американский президент.

Associated Press (AP) со ссылкой на трех американских чиновников утверждает, что ракету выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд. При этом накануне, 15 ноября, AP, ссылаясь на представителя американской разведки, писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими.

Ранее сегодня телеканал CNN также сообщил, что самолет НАТО отследил траекторию ракеты. В Североатлантическом альянсе уточнили, что данные уже предоставили НАТО и Польше. При этом собеседник телеканала не уточнил точку запуска ракеты.

15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.

При этом в Пентагоне сообщили, что не располагают данными, которые подтверждали бы российское происхождение ракет. В Минобороны РФ опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила удары вблизи украинско-польской государственной границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных