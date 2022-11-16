Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России
Предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена не из России. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.
«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — заявил Байден (цитата по ТАСС).
Он пояснил, что, судя по траектории ракеты, «маловероятно», что она была выпущена с территории РФ. «Но мы посмотрим», — добавил американский президент.
Associated Press (AP) со ссылкой на трех американских чиновников утверждает, что ракету выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд. При этом накануне, 15 ноября, AP, ссылаясь на представителя американской разведки, писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими.
Ранее сегодня телеканал CNN также сообщил, что самолет НАТО отследил траекторию ракеты. В Североатлантическом альянсе уточнили, что данные уже предоставили НАТО и Польше. При этом собеседник телеканала не уточнил точку запуска ракеты.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.
При этом в Пентагоне сообщили, что не располагают данными, которые подтверждали бы российское происхождение ракет. В Минобороны РФ опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила удары вблизи украинско-польской государственной границы.
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