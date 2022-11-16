НАТО не исключила падения в Польше ракеты украинской системы ПВО
На территорию Польше упала ракета украинской ПВО, следует из предварительной оценки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию», – сказал он.
Ответственность за произошедшее несет Россия, вины Украины здесь нет, подчеркнул генсек НАТО, ответив отсутствие у альянса данных о том, что инцидент стал результатом преднамеренной атаки. Он также призвал дождаться результатов расследования.
Помимо этого Столтенберг отметил, что НАТО хочет мирного урегулирования украинского конфликта, однако продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине, поскольку «успехи на поле боя» усилят ее позицию за переговорным столом.
Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. По словам Дуды, есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины.
До этого премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша все еще анализирует возможность использования статьи 4 устава НАТО, которая предполагает проведении консультаций со странами-членами альянса, но, похоже, в применении этой меры нет необходимости.
Ранее Reuters сообщало, что президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой (ПВО). Американский лидер ранее выражал сомнение в том, что упавшая ракета была российского происхождения.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту. Публикации в СМИ ведомство назвало «намеренной провокацией». Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. В Минобороны еще раз подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
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