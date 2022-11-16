НАТО не исключила падения в Польше ракеты украинской системы ПВО

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту. Публикации в СМИ ведомство назвало «намеренной провокацией». Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. В Минобороны еще раз подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.