Reuters: Байден заявил, что в Польше упала украинская ракета ПВО
Президент США Джо Байден на встрече с лидерами странами G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
Ранее сегодня, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G20 на Бали, Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была российской. По его словам, траектория вооружения указывает на «малую вероятность» того, что ракету могли запустить с территории РФ.
Позже Associated Press (AP) со ссылкой на трех американских чиновников заявило, что ракету выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд. При этом накануне, 15 ноября, AP, ссылаясь на представителя американской разведки, писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими.
Инцидент с падением ракет на территории Польши произошел 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева.
При этом Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту. Публикации в СМИ ведомство назвало «намеренной провокацией». Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. В Минобороны еще раз подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины, на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
О непричастности России к инциденту с упавшей ракетой в Польше ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что верит словам российских властей. Также Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц поддержал детальное расследование произошедшего.
Ранее сегодня ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на «эмоциональную» реакцию Польши и противопоставил ей «сдержанные» заявления США. Он добавил, что данная ситуация еще раз подтвердила, что спешить с оценками «в такие ответственные моменты» не следует.
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