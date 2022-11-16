Reuters: Байден заявил, что в Польше упала украинская ракета ПВО

При этом Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту. Публикации в СМИ ведомство назвало «намеренной провокацией». Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. В Минобороны еще раз подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины, на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.