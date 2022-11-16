В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент с ракетами в Польше

Песков также напомнил, что так болезненно западные страны не реагировали на диверсию на «Северных потоках». Он отметил, что тогда «никто не спешил разобраться», кто стоит за повреждением трубопроводов. По его словам, Москва хотела бы услышать такую «эмоционально перегруженную» реакцию в ситуации с «Северными потоками».