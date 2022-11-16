В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент с ракетами в Польше
«Истеричная» и «русофобская» реакция польских властей еще раз доказывает, что не следует делать поспешных выводов, в противовес можно отметить сдержанное заявление США. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с упавшими ракетами в Польше.
«Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных», — заявил Песков.
Как отметил представитель Кремля, данная ситуация подтвердила, что спешить с оценками «в такие ответственные моменты» не следует. По словам Пескова, повода для эскалации ситуации не было, поскольку у поляков были данные об обломках ракеты C-300, которая не имеет отношения к российскому вооружению.
Песков также указал на «более профессиональную реакцию» президента США Джо Байдена. По его словам, «сдержанная» реакция американских властей контрастировала с «истеричными» заявлениями Польши. Он добавил, что в таких «потенциально опасных инцидентах» польской стороне следует давать «более сбалансированные» комментарии.
Песков также напомнил, что так болезненно западные страны не реагировали на диверсию на «Северных потоках». Он отметил, что тогда «никто не спешил разобраться», кто стоит за повреждением трубопроводов. По его словам, Москва хотела бы услышать такую «эмоционально перегруженную» реакцию в ситуации с «Северными потоками».
Инцидент с падением ракет на территории Польши произошел 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева.
В то же время в Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию». Позже Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что упавшая в Польше ракета принадлежит Киеву, украинские военные якобы пытались сбить российскую ракету.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше принадлежат украинской ракетной системе С-300. В ведомстве подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины, на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
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