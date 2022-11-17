Как украинская ракета могла упасть в Польше: версии экспертов

Как правило, на одну цель для надежности запускаются две ракеты, отмечает эксперт: «Коэффициент попадания у этой ракеты 0.9, но для гарантии принято посылать две ракеты, чтобы в случае, если первая не попала [в цель], то вторая попадет». При этом, как говорит Литовкин, на тот момент в воздухе не было тогда никаких российских ракет и летательных аппаратов, поэтому выстрел мог произойти «по разгильдяйству».