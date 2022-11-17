Как украинская ракета могла упасть в Польше: версии экспертов

Как украинская ракета могла упасть в Польше: версии экспертовВ воздухе на момент выстрела не было никаких российских воздушных объектов, говорят они
В Польше продолжается расследование инцидента с падением ракеты на ее территории, в результате которого 15 ноября погибли два человека. Взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны, в нескольких километрах от украинской границы. Это могла быть ракета ПВО Украины, предположил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выпущенная «для защиты от обстрелов». В Минобороны России заявили, что идентифицировали обломки на фотографиях с места падения как элементы украинской ракетной системы С-300.
Российские военные эксперты, опрошенные «Ведомостями», не смогли прийти к единому мнению, как именно украинская ракета смогла достичь территории Польши.
«Падение могло произойти по разным причинам, начиная от того, что ракета была запущена в этом направлении. Такие ракеты падают бесприцельно, они предназначены для перехвата воздушных целей, а не для ударов. Если воздушная цель не достигается, то ракета должна взорваться, самоликвидироваться», – говорит полковник в отставке, военный аналитик Виктор Литовкин.
Если самоликвидации не произошло, это значит, что ракета была неисправна либо ее падение на землю заранее планировалось.
Как правило, на одну цель для надежности запускаются две ракеты, отмечает эксперт: «Коэффициент попадания у этой ракеты 0.9, но для гарантии принято посылать две ракеты, чтобы в случае, если первая не попала [в цель], то вторая попадет». При этом, как говорит Литовкин, на тот момент в воздухе не было тогда никаких российских ракет и летательных аппаратов, поэтому выстрел мог произойти «по разгильдяйству».
Версию «человеческого фактора» не принимает военный эксперт Виктор Мураховский. «Это советская ракета, которую давно уже пора снять с вооружения. Ракета летела в совершенно противоположном направлении, у нее не сработал самоликвидатор, поэтому она взорвалась на земле и убила людей», – считает он.
Военный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков говорил «Ведомостям», что, скорее, речь идет о полете мимо цели.
«Противоракета вполне могла произвести перелет в Польшу на десятки километров, отклонившись от цели», - отмечает он. «После израсходования топлива или сбоя наведения, при ударе о поверхность земли уже, вероятно, сдетонировала боевая часть», – заявлял эксперт РСМД.
«Мы должны удивляться не тому, что это произошло, а тому, что это [залет украинской ракеты на территории Польши] произошло так поздно», – резюмирует военный эксперт Руслан Пухов.
Статья написана при участии Евгении Дубровиной