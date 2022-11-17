В НАТО решили не идти на обострение из-за падения ракеты в Польше

В НАТО решили не идти на обострение из-за падения ракеты в ПольшеТем более что ракета была выпущена Украиной
В НАТО не считают инцидент с падением ракеты в Польше преднамеренной акцией России. Об этом по итогам прошедшего 16 ноября заседания Североатлантического совета заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака. И нет оснований считать, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», – подчеркнул он.
По словам Столтенберга, согласно предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная «для защиты от российских обстрелов». С учетом этого не была задействована 4-я статья устава НАТО (а на этом настаивала Польша), по которой государства альянса проводят консультации, если одно из них видит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. По словам Столтенберга, члены альянса сошлись в том, что необходимости в таких мероприятиях нет. Тем более не шла речь о применении 5-й статьи, расценивающей нападение на союзника как нападение на весь альянс.
Вину на Киев в НАТО тем не менее возлагать не стали, объявив ответственной Москву. «В конечном итоге ответственность несет Россия, продолжающая свою незаконную войну против Украины», – сказал Столтенберг. В то же время НАТО не отказывается от контактов с Москвой, подчеркнул Столтенберг, отметив, что основную роль в них играют связи по линии военных. Разглашать какие-либо детали контактов генсек отказался.