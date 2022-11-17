В НАТО решили не идти на обострение из-за падения ракеты в Польше

По словам Столтенберга, согласно предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная «для защиты от российских обстрелов». С учетом этого не была задействована 4-я статья устава НАТО (а на этом настаивала Польша), по которой государства альянса проводят консультации, если одно из них видит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. По словам Столтенберга, члены альянса сошлись в том, что необходимости в таких мероприятиях нет. Тем более не шла речь о применении 5-й статьи, расценивающей нападение на союзника как нападение на весь альянс.