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В НАТО решили не идти на обострение из-за падения ракеты в Польше

Тем более что ракета была выпущена Украиной
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
НАТО не отказывается от контактов с Москвой, подчеркнул Столтенберг, отметив, что основную роль в них играют связи по линии военных / John THYS / AFP

В НАТО не считают инцидент с падением ракеты в Польше преднамеренной акцией России. Об этом по итогам прошедшего 16 ноября заседания Североатлантического совета заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака. И нет оснований считать, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», – подчеркнул он.

По словам Столтенберга, согласно предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная «для защиты от российских обстрелов». С учетом этого не была задействована 4-я статья устава НАТО (а на этом настаивала Польша), по которой государства альянса проводят консультации, если одно из них видит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. По словам Столтенберга, члены альянса сошлись в том, что необходимости в таких мероприятиях нет. Тем более не шла речь о применении 5-й статьи, расценивающей нападение на союзника как нападение на весь альянс.

Вину на Киев в НАТО тем не менее возлагать не стали, объявив ответственной Москву. «В конечном итоге ответственность несет Россия, продолжающая свою незаконную войну против Украины», – сказал Столтенберг. В то же время НАТО не отказывается от контактов с Москвой, подчеркнул Столтенберг, отметив, что основную роль в них играют связи по линии военных. Разглашать какие-либо детали контактов генсек отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных