Падение ракет в Польше. Что об этом известно

Падение ракет в Польше. Что об этом известноВаршава инициировала созыв совета НАТО
Вечером 15 ноября в Польше в результате падения двух ракет в селе Пшеводув Люблинского воеводства (граничит с Львовской областью Украины) погибли два человека.
Президент США Джо Байден на брифинге утром 16 ноября заявил, что предварительная информация опровергает предположения, что снаряды могли быть запущены с российской стороны. «Я не хочу этого говорить, пока мы не проведем полное расследование. Но это маловероятно с точки зрения траектории», – приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли Польша задействовать пятую статью договора НАТО (о принципе коллективной обороны), Байден отметил, что в организации пока согласны с тем, что следует провести встречу постоянных представителей при организации и обсудить ситуацию. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв совета НАТО для консультаций.
При этом, как отметил глава минобороны Латвии Артис Пабрикс (цитата по Delfi), норма о применении пятой статьи договора НАТО пока не обсуждается. Президент Польши Анджей Дуда ночью провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по вопросу уточнения оснований для задействования четвертой статьи устава альянса.
Однако МИД Польши опубликовал заявление о том, что ракеты якобы были «российского производства». Как следует из сообщения, польский министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла России в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с происшествием выступил за предоставление Украине современных самолетов, таких как F-15 и F-16, и систем ПВО, провел переговоры с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и главой МИД Польши Рау в связи с падением ракет.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после падения ракет в Польше. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться как один из вариантов реакции на инцидент.
Лидеры стран G7 и НАТО на саммите «большой двадцатки» в Индонезии предложили Польше свою помощь в расследовании и определении «дальнейших шагов». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите G20 заявил журналистам, что Анкара уважает позицию России и верит в ее непричастность к инциденту в Польше.
Позже, как сообщил источник Reuters в НАТО, Байден сообщил партнерам по альянсу на саммите G20, что падение ракеты в Польше было спровоцировано работой украинской ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данная ситуация подтвердила, что спешить с оценками «в такие ответственные моменты» не следует. По словам Пескова, повода для эскалации ситуации не было, поскольку у поляков были данные об обломках ракеты C-300, которая не имеет отношения к российскому вооружению.
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», – подчеркнули накануне вечером в российском Минобороны.