Падение ракет в Польше. Что об этом известно

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Польша задействовать пятую статью договора НАТО (о принципе коллективной обороны), Байден отметил, что в организации пока согласны с тем, что следует провести встречу постоянных представителей при организации и обсудить ситуацию. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв совета НАТО для консультаций.