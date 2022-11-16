Дуда признал отсутствие доказательств российской принадлежности упавшей ракеты
Нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными, передает Reuters со ссылкой на президента республики Анжея Дуду.
«Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. У нас нет никаких доказательств, что ракета была выпущена российской стороной», — отметил он.
По словам Дуды, есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. «Многое указывает на то, есть высокая вероятность, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — заключил глава государства.
Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий добавил, что Польша все еще анализирует возможность использования статьи 4 устава НАТО, которая предполагает проведении консультаций со странами - членами альянса, но, похоже, в применении этой меры нет необходимости.
Агентство ранее писало, что президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой (ПВО). Американский лидер ранее выражал сомнение в том, что упавшая ракета была российского происхождения.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева.
При этом Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту. Публикации в СМИ ведомство назвало «намеренной провокацией». Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. В Минобороны еще раз подчеркнули, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
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