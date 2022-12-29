Украинская ракета упала в Белоруссии. Что об этом известно

Украинская ракета упала в Белоруссии. Что об этом известноЭтот инцидент не заставит Минск включиться в боевые действия, считают эксперты
Ракета с территории Украины упала 29 декабря на территорию Белоруссии, сообщило агентство БелТА. Падение зафиксировано в промежутке с 10.00 до 11.00 местного времени. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был проинформирован о случившемся. По его поручению группа из сотрудников Минобороны и Следственного комитета проводят работу по выяснению обстоятельств падения ракеты.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сразу после инцидента БелТА сообщило, что рассматривается две версии падения. Ракета могла залететь на территорию страны случайно – по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могли быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.
Позже с заявлением выступило Минобороны Белоруссии. Ракета упала в районе деревни Горбаха Ивановского района граничащей с Украиной Брестской области на юго-западе республики, ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле, заявили в ведомстве. «В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — отмечается в сообщении.
«Судя по опубликованным фото, речь идёт об обломках из которых можно собрать почти целую ракету 5В55 для комплексов ПВО С-300 ранних модификаций», — говорит источник «Ведомостей» в ОПК России. Теоретически сбить такую сложную мишень, как ракета 5В55, можно, но для этого должно сильно повезти — нужно, чтобы удачно совпали расположение средств ПВО и курса ракеты, поясняет он.
Ранее такая же ракета советского производства, используемая ПВО Украины, упала в Польше. Этот инцидент произошел 15 ноября, в результате погибли два человека. Тогда в Минобороны России идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) воздержался от прогнозов о последствиях инцидента в Брестской области, подчеркнув, что он «не гражданин Белоруссии», и оценку должны давать официальные лица республики. «В данной ситуации [надо выяснять], насколько случайны эти ракеты, которые упали от украинцев и какая опасность есть в будущем. Белорусы, конечно, должны оценить и заявить свою позицию», — заявил он «Ведомостям».
Чтобы понять политические последствия падения ракеты, нужно разобраться, что произошло: была ли это умышленная провокация, когда отправили ракету в сторону Белоруссии, или эта ракета пыталась сбить российскую цель, но самоликвидировалась, когда промахнулась, согласен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Он уверен, что Минск не вступит в специальную военную операцию, как бы его не провоцировали.
«Нужно понимать военный потенциал Белоруссии. Ее армия создавалась под оборону. По численности, укомплектованности она может обороняться, но она не будет вести наступательных действий», — считает Леонков.
Все ограничится риторикой, уверен военный эксперт Руслан Пухов. «Белоруссия не хочет напрямую ввязываться в конфликт. Де-юре Лукашенко военный союзник России, но де-факто он держит нейтралитет», – полагает он.
5 декабря пограничная полиция Молдавии обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны на севере страны у границы с Украиной. Район, где была обнаружена ракета, оцеплен, а пограничная полиция усилила патрулирование. Официальных сообщений о принадлежности ракеты и обстоятельствах инцидента от властей Молдавии не поступало.