Украинская ракета упала в Белоруссии. Что об этом известно

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) воздержался от прогнозов о последствиях инцидента в Брестской области, подчеркнув, что он «не гражданин Белоруссии», и оценку должны давать официальные лица республики. «В данной ситуации [надо выяснять], насколько случайны эти ракеты, которые упали от украинцев и какая опасность есть в будущем. Белорусы, конечно, должны оценить и заявить свою позицию», — заявил он «Ведомостям».