Молдавия запросила у западных союзников системы ПВО

14 января МВД Молдавии сообщило об обнаружении патрулем пограничной полиции обломков ракеты в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики. Позднее минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики. Об обнаружении боевой части ракеты сообщили 15 января.