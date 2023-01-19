Молдавия запросила у западных союзников системы ПВО
Молдавия обратилась к своим западным союзникам с просьбой усилить ее возможности противовоздушной обороны на фоне российской спецоперации на Украине, сообщила президент страны Майя Санду в комментарии агентству Reuters.
«Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны», – сказала она.
Украина, по ее словам, является приоритетной страной для поставок ВПО, однако Молдавия также рассчитывает получить некоторые из них.
14 января МВД Молдавии сообщило об обнаружении патрулем пограничной полиции обломков ракеты в районе села Ларга Бричанского района на севере страны у границы с Украиной. В ведомстве напомнили, что это третий случай, когда обломки ракеты падают на территорию республики. Позднее минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики. Об обнаружении боевой части ракеты сообщили 15 января.