Отставка правительства Молдавии на время прикрыла Санду

Но уже в середине января 2022 г. «Молдовагаз» сообщил, что не сможет самостоятельно расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа, так как не может получить кредит. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1000 куб. м, при том что в тарифе для потребителей утверждена цена на уровне $430 за 1000 куб. м. «Газпром» тогда вновь предупредил власти Молдавии о возможном отключении газа за неоплаченные поставки в январе в соответствии с контрактом.