Отставка правительства Молдавии на время прикрыла Санду

Отставка правительства Молдавии на время прикрыла СандуКабмин взял на себя ответственность за инфляцию и дефицит газа
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля 2023 г. объявила об уходе с должности на фоне тяжелой ситуации с рекордными ценами на продовольствие, электричество и топливо из-за проблем с поставками энергоресурсов из России. Согласно конституции страны, это означает и отставку всего молдавского правительства и назначение нового главы кабинета министров президентом страны Майей Санду после консультаций с фракциями парламента.
Санду приняла отставку Гаврилицы, поблагодарив ее за «огромные жертвы и усилия» по управлению страной «в период стольких кризисов». «Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой. У нас стабильность, мир и развитие — там где другие хотели войны и банкротства», — отметила она в Facebook (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).
Вечером 10 февраля Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Дорина Речана, своего советника по безопасности и обороне, секретаря высшего совета безопасности. Теперь его должен утвердить парламент.
Отставка правительства Молдавии происходит на фоне идущих с сентября 2022 г. протестов, организованных оппозиционной партией «Шор» и компартией. Протестующие указывают на выросшие цены на продовольствие (на 31,8%), газ (в 1,8 раза), уголь (в 2,1 раза), электричество (в 2,7 раза), а также на рекордную за 20 лет общую инфляцию (по итогам 2022 г. она достигла 30,24%, по данным Национального бюро статистики республики). Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, политическое давление на представителей оппозиции и уголовные дела против них.
Глава партии «Шор» Илан Шор назвал отставку кабинета итогом протестов. «Наша с вами задача – незамедлительно добиться оплаты коммунальных счетов населению за последние три месяца, и сразу после – досрочные выборы», – отметил политик (цитата по RT).
Инфляцию и протесты в Молдавии вызвала длящаяся уже два года ситуация с обеспечением энергоресурсами, традиционно поступавшими в страну главным образом из России. После истечения долгосрочного контракта в сентябре 2021 г., спора об оплате задолженности перед «Газпромом» в $709 млн в октябре того же года поставки из России были временно приостановлены. В Молдавии тогда пришлось вводить режим ЧП. Затем Москва и Кишинев договорились о новом контракте с ноября 2021 г., а молдавская сторона оплатила часть задолженности в ответ на угрозу остановить поставки.
Но уже в середине января 2022 г. «Молдовагаз» сообщил, что не сможет самостоятельно расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа, так как не может получить кредит. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1000 куб. м, при том что в тарифе для потребителей утверждена цена на уровне $430 за 1000 куб. м. «Газпром» тогда вновь предупредил власти Молдавии о возможном отключении газа за неоплаченные поставки в январе в соответствии с контрактом.
Подобная ситуация происходила несколько раз. Из-за желания властей сдержать рост цен для населения Молдавия несколько раз задерживала платежи «Газпрому» и получала от него предупреждения. Кишинев параллельно искал альтернативные источники газа. В целом на этом фоне с ноября 2021 г. по сентябрь 2022 г. цены на газ в стране выросли в пять раз. Например, в сентябре 2022 г. тариф был привязан уже к цене $899 за 1000 куб. м., тогда как в августе республика уже импортировала газ по $1458 за 1000 куб. м.
С 1 октября 2022 г. «Газпром» на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии – до 5,7 млн куб. м при потребностях республики в 8,06 млн куб. м. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В ноябре французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал международную помощь для Молдавии в размере 100 млн евро, которая в июне 2022 г. стала кандидатом на членство в ЕС. Средства должны были пойти на борьбу с энергокризисом.
В декабре 2022 г. Молдавия (без учета Приднестровской Молдавской Республики), по данным «Молдовагаза», сократила потребление российского газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Страна перешла на режим экономии газа, были увеличены закупки мазута и дров. В начале декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная часть страны (без Приднестровья) «временно отказывается» от поставок российского газа и становится «независимой» от них. По его словам, накопленных для Кишинева запасов газа в хранилищах Украины и Румынии достаточно для двух месяцев. В том же месяце парламент Молдавии на фоне протестов вновь ввел режим ЧП в стране на 60 дней, официально – из-за ситуации с ценами на газ и газоснабжением.
По мере ужесточения кризиса с поставками газа и инфляцией ужесточалась позиция молдавских властей по отношению к Москве, ведущей СВО на Украине. В январе 2023 г. Санду сообщила о серьезной дискуссии о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс», не назвав при этом НАТО впрямую. 6 февраля с заместителем генсека альянса Мирчей Джоанэ встретилась и Гаврилица.
А в середине декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила действие лицензий на трансляцию в стране шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Поводом было названо «недостаточно корректное» освещение событий в стране и российской военной операции на Украине.
Отставка правительства в Молдавии носит комплексный политико-экономический характер, причем с креном именно в политическую область, подтверждает замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин. Он отмечает, что, несмотря на то что формально страна – парламентская республика и экономические вопросы – прерогатива кабинета министров, нынешний кризис с ценами на электричество и газ и обеспечением ими населения связан как раз не с правительством, а с президентом Санду. В ее компетенцию входит внешнеполитическая обстановка вокруг Молдовы, вооруженный конфликт на Украине и поставки через нее российских энергоносителей, отношения с Европой и Россией.
Таким образом, говорит Жарихин, молдавское правительство ушло в отставку, став удобным «козлом отпущения» за экономические последствия неспособности Санду решить внешнеполитические причины сложившейся обстановки. Таким образом, на время нейтрализуется оппозиция, организовавшая в последнее время протесты на фоне социального недовольства, считает эксперт. Причем оппозиция сейчас не сможет как-то конвертировать произошедшее в политические очки, так как до новых выборов еще далеко, а отставка правительства уже сейчас стала демонстрацией того, что власти «отвечают» на запрос общества, в том числе на наказание виноватых. Заодно сохраняются позиции Санду, подчеркнул Жарихин.
Найти более компетентное правительство Санду будет трудно, полагает старший научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Во-первых, это были лучшие из доступных ей профессионалов, а более компетентные персоны опасаются идти на «расстрельные должности» в нынешней ситуации, чтобы иметь собственное политическое будущее, поясняет он. «Скамейки запасных» у Санду практически нет, считает эксперт.
Вполне возможно, полагает Офицеров-Бельский, что по украинскому и даже отчасти раннему молдавскому опыту Санду, сама гражданка Румынии, попытается привлечь в кабмин фактически иностранцев с паспортами стран ЕС, в первую очередь румынскими или США. Но в принципе ситуация в молдавском внутриполитическом ландшафте и конфигурации власти пока не меняется, хотя в экономике она доведена до крайности и будет только ухудшаться. Санду по-прежнему остается у власти, сейчас ситуация все еще в ее руках – правительство подставило себя под удар, отметил он.