Молдавия просит у Евросоюза помощь для оплаты счетов за энергию

Молдавия просит у Евросоюза помощь для оплаты счетов за энергиюПрезидент страны Майя Санду жалуется на большие коммунальные расходы
Этой зимой жители Молдавии будут тратить более 65% своих доходов на электроэнергию, газ и отопление. Об этом написала 21 ноября президент страны Майя Санду в статье в издании Politico, опубликованной в день открытия в Париже конференции «платформы поддержки» Молдавии по сбору помощи от доноров.
Санду возложила ответственность за энергокризис на последствия украинского кризиса и предрекла сокращение экономики страны. По ее мнению, к кризису экономики приведет несколько факторов: нарушение цепочек поставок, резкий рост цен, а также приближающаяся к 35% инфляция. Особенно остро для Молдавии стоит вопрос энергоснабжения. Диверсификация поставок электроэнергии, признает Санду, не была проведена. После ракетных ударов по сетевому оборудованию электростанций на Украине последняя приостановила экспорт энергии. Это вместе с решением «Газпрома» сократить поставки газа за рубеж негативно сказалось на Кишиневе, сетует Санду. В стране ввели экономию электричества и перевели ряд производств на альтернативные источники энергии, а также усилили сотрудничество с Румынией в этой сфере. Но, поясняет Санду, речь идет о долгосрочных мерах, а коренные улучшения в энергоснабжении страны требуются уже сейчас.
Проблема с электроэнергией будет обсуждаться и на встрече «платформы поддержки» Молдавии в Париже. Как заявил министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску, Кишинев с помощью партнеров сможет преодолеть «драматические моменты для экономики и энергетического сектора». От Германии, Франции и Румынии Молдавия намерена получить 695 млн евро в виде кредитов, грантов и прямых дотаций в госбюджет. 21 ноября о выдаче Молдавии 100 млн евро объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. О грантовой поддержке Молдавии попросили и румынские власти. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску подчеркнул, что Бухарест снабжает соседа электричеством в ущерб собственным гражданам. «Румыния активизировала свои усилия, и в настоящее время мы обеспечиваем почти 90% потребностей Молдавии в электроэнергии. Мы будем продолжать поддерживать, но необходима грантовая поддержка», – заключил он.
Кризис в Молдавии нельзя исправить одними только денежными вливаниями, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Молдавия – бедная страна, столкнувшаяся с проблемами, которые тяжело переносят и более успешные государства. «Кишиневу требуется электричество, а помощь Румынии не является панацеей», – говорит эксперт, отмечая, что Бухарест почти полностью обеспечивает себя электроэнергией, но на Молдавию его ресурсов уже не хватает. Гражданам Молдавии это грозит не только увеличением счетов за электроэнергию, но и падением их доходов. Дефицит и дороговизна энергии приведут к негативным эффектам в промышленности, что ударит по экономике страны. При этом, отмечает Офицеров-Бельский, такой кризис не будет смертельным ни для экономики, ни для правительства Санду. Несмотря на протесты и народное недовольство, президент крепко держится за власть и не уйдет со своего поста до последнего, резюмирует эксперт.
Молдавский кризис – прямое следствие недальновидной политики Санду по переориентации Молдавии на Запад, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин: «Одной из главных для Молдавии является проблема газа, и тут отказ Санду от взаимодействия с Россией выглядит наиболее странно». Ее правительство, отмечает Жарихин, пытается решать эту проблему за счет ЕС, который сам зависит от импорта энергоносителей: «Таким образом, экономические трудности в стране только усугубляются, что создает вдобавок и политическую опасность для Санду».