Молдавия просит у Евросоюза помощь для оплаты счетов за энергию

Кризис в Молдавии нельзя исправить одними только денежными вливаниями, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Молдавия – бедная страна, столкнувшаяся с проблемами, которые тяжело переносят и более успешные государства. «Кишиневу требуется электричество, а помощь Румынии не является панацеей», – говорит эксперт, отмечая, что Бухарест почти полностью обеспечивает себя электроэнергией, но на Молдавию его ресурсов уже не хватает. Гражданам Молдавии это грозит не только увеличением счетов за электроэнергию, но и падением их доходов. Дефицит и дороговизна энергии приведут к негативным эффектам в промышленности, что ударит по экономике страны. При этом, отмечает Офицеров-Бельский, такой кризис не будет смертельным ни для экономики, ни для правительства Санду. Несмотря на протесты и народное недовольство, президент крепко держится за власть и не уйдет со своего поста до последнего, резюмирует эксперт.