«Газпром» обнаружил пропажу газа на Украине

«Оператор ГТС Украины» отрицает факт несанкционированного отбора газа. В его заявлении говорится, что весь российский газ, который транспортировался через территорию Украины в Молдавию, был поставлен Кишиневу в полном объеме. В компании отметили, что Молдавия с начала сентября 2022 г. ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной, и поставки газа из Молдавии на Украину ведутся с помощью этого инструмента.