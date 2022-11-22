«Газпром» обнаружил пропажу газа на Украине

«Газпром» обнаружил пропажу газа на УкраинеСнижение поставок приведет к усугублению энергокризиса в Молдавии, считают аналитики
«Газпром» намерен с 28 ноября начать сокращать транзит газа через Украину в случае сохранения «дисбаланса поставок» топлива в Молдавию, сообщила компания 22 ноября.
В релизе поясняется, что компания фиксирует «оседание на Украине» газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В сообщении подчеркивается, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области для транзита в Молдавию через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией». Суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины составляет уже 52,52 млн куб. м.
«При сохранении транзитного дисбаланса (...) 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — говорится в сообщении российского газового холдинга.
«Оператор ГТС Украины» отрицает факт несанкционированного отбора газа. В его заявлении говорится, что весь российский газ, который транспортировался через территорию Украины в Молдавию, был поставлен Кишиневу в полном объеме. В компании отметили, что Молдавия с начала сентября 2022 г. ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной, и поставки газа из Молдавии на Украину ведутся с помощью этого инструмента.
По состоянию на 22 ноября, по данным «Газпрома», подача российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины осуществляется в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.
На новостях о возможном сокращении поставок газа в Молдавию через Украину цены на газ в Европе возобновили рост — газ к 14:16 мск подорожал на хабе TTF примерно на 4% к предыдущей торговой сессии, до $1248 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE. По данным на 18:40, цена газа скорректировалась до $1235 за 1000 куб. м.
«Газпром» также отмечает, что «Молдовагаз» 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,9 млн куб. м.
С 1 октября «Газпром» сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% до 5,7 млн куб. м. Компания объясняла это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. С мая Украина прекратила принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа через ГИС «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе. В ноябре «Газпром» также поставляет Молдавии газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.
Госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Константин Боросан сообщил 22 ноября, что «Газпром» зарезервировал суточные газотранспортные мощности для поставок в страну в объеме 5,7 млн куб. м на октябрь 2022 г. — сентябрь 2023 г., из них 1,2 млн куб. м — через ГИС «Алексеевка» и 4,5 млн куб. м в сутки — ГИС «Гребеники».
Однако, по расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в отдельные дни ноября фактический поток газа на выходе из газотранспортной системы Украины был ниже. Например, с 1 по 11 ноября поставки составляли менее 5 млн куб. м в сутки.
Экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (на 20 ноября – 29 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (порядка 42-43 млн куб. м в сутки).
Прокачка по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) была полностью остановлена в конце августа из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. 26 сентября «Северный поток» и незапущенный «Северный поток — 2» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа» (мощность — 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановилась с конца прошлого года.
Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев напоминает, что «Газпром» в октябре уже снизил поставки газа в Молдавию на 30%, а с 1 декабря планирует сокращение еще на 56,5% от ранее согласованного объема. «Дальнейшее снижение объемов подачи в связи с транзитным дисбалансом может привести к критически низкому уровню поставок газа и к усугублению энергетических проблем в Молдавии», — считает Голенищев.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов добавил, что газ — это второй по величине источник выработки электроэнергии в Молдавии (в 2021 г. на него приходилось 42,4% генерации в стране) после угля. Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач напомнил, что Молдавия не выполнила свои обязательства по аудиту и урегулированию исторического долга за газ к 1 мая 2022 г., поэтому у «Газпрома» есть право сократить или прекратить поставки «в любой момент».
По данным аудиторской проверки Счетной палаты Молдавии, страна задолжала за российский газ порядка $590 млн, большая часть из них — в период с 2011 по 2015 г. Власти Молдавии ранее заявили, что накопили около 200 млн куб. м газа, которых хватит на два месяца зимы в зависимости от погоды, отмечает Голенищев. Он допускает, что в случае аномальных холодов и дальнейшего «оседания» газа на Украине Молдавии придется «экстренно искать выпадающие объемы топлива».
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин обращает внимание, что пока «нет точных доказательств того, что Украина каким-то образом присваивает» транзитный газ, что является поводом для «Газпрома» начать разбирательство в арбитраже. При этом если «Газпром» приостановит поставки газа в Молдавию, это будет поводом для Кишинева подать иск в суд, чтобы получить компенсацию за недопоставки газа, добавляет юрист.