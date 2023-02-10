Санду выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии своего советника по безопасности
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Дорина Речана, своего советника по безопасности и обороне, секретаря высшего совета безопасности, об этом она сообщила на брифинге.
«Я подписала указ, которым назначила Дорина Речана кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдовы. Новая правительственная команда будет создана в ближайшее время», – приводит ее слова новостной портал Publika.md.
Новому правительству, добавила Санду, предстоит повысить уровень безопасности страны, продолжать чистку судебной системы, а также концентрировать свою усилия на возрождении экономики. В соответствии с законодательством Молдавии кандидат на пост премьера должен будет представить свою команду и программу парламенту, после чего получить большинство голосов. Сам Речан, отмечает портал, заявил, что в случае утверждения парламентом главными принципами работы его правительства станут интеграция в Евросоюз, порядок и дисциплина в госучреждениях, а также развитие экономики.
Прежний премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, вице-премьер правящей «Партии действия и солидарности», сообщила об уходе в отставку сегодня. Это решение автоматически влечет за собой отставку всего правительства. Гаврилица, вступившая в должность премьера в августе 2021 г., отметила, что все это время кабмин работал в режиме «непрерывного кризиса» и на фоне «энергетического шантажа». Причины такого решения не приводятся.