Санду выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии своего советника по безопасности

Новому правительству, добавила Санду, предстоит повысить уровень безопасности страны, продолжать чистку судебной системы, а также концентрировать свою усилия на возрождении экономики. В соответствии с законодательством Молдавии кандидат на пост премьера должен будет представить свою команду и программу парламенту, после чего получить большинство голосов. Сам Речан, отмечает портал, заявил, что в случае утверждения парламентом главными принципами работы его правительства станут интеграция в Евросоюз, порядок и дисциплина в госучреждениях, а также развитие экономики.