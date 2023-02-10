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Санду выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии своего советника по безопасности

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Дорина Речана, своего советника по безопасности и обороне, секретаря высшего совета безопасности, об этом она сообщила на брифинге.

«Я подписала указ, которым назначила Дорина Речана кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдовы. Новая правительственная команда будет создана в ближайшее время», – приводит ее слова новостной портал Publika.md.

Новому правительству, добавила Санду, предстоит повысить уровень безопасности страны, продолжать чистку судебной системы, а также концентрировать свою усилия на возрождении экономики. В соответствии с законодательством Молдавии кандидат на пост премьера должен будет представить свою команду и программу парламенту, после чего получить большинство голосов. Сам Речан, отмечает портал, заявил, что в случае утверждения парламентом главными принципами работы его правительства станут интеграция в Евросоюз, порядок и дисциплина в госучреждениях, а также развитие экономики.

Прежний премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, вице-премьер правящей «Партии действия и солидарности», сообщила об уходе в отставку сегодня. Это решение автоматически влечет за собой отставку всего правительства. Гаврилица, вступившая в должность премьера в августе 2021 г., отметила, что все это время кабмин работал в режиме «непрерывного кризиса» и на фоне «энергетического шантажа». Причины такого решения не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных