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Правительство Молдавии уходит в отставку

Ведомости

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила в ходе брифинге о своем уходе в отставку, передает новостной портал Publika.md. Это решение автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

«После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке», – сказала она.

Гаврилица, вступившая в должность премьера в августе 2021 г., отметила, что все это время кабмин работал в режиме «непрерывного кризиса» и на фоне «энергетического шантажа». Причины такого решения не приводятся.

Гаврилица является вице-президентом правящей «Партии действия и солидарности», в 2019 г. возглавила минфин страны в правительстве занимавшей тогда пост премьера Майи Санду. В 2015-2019 гг. была директором Глобального фонда инноваций, до этого работала в минобразования и минэкономики Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявила, что принимает отставку Гаврилицы и поблагодарила ее за проделанную работу. Теперь президенту предстоит провести консультации с парламентскими фракциями и выдвинуть кандидата на пост премьера.

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После начала спецоперации РФ на Украине Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.

После получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 г. лидер «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. В январе 2023 г. Санду сообщила о серьезной дискуссии о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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