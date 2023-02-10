Правительство Молдавии уходит в отставку

После получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 г. лидер «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. В январе 2023 г. Санду сообщила о серьезной дискуссии о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс».