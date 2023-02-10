Правительство Молдавии уходит в отставку
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила в ходе брифинге о своем уходе в отставку, передает новостной портал Publika.md. Это решение автоматически влечет за собой отставку всего правительства.
«После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке», – сказала она.
Гаврилица, вступившая в должность премьера в августе 2021 г., отметила, что все это время кабмин работал в режиме «непрерывного кризиса» и на фоне «энергетического шантажа». Причины такого решения не приводятся.
Гаврилица является вице-президентом правящей «Партии действия и солидарности», в 2019 г. возглавила минфин страны в правительстве занимавшей тогда пост премьера Майи Санду. В 2015-2019 гг. была директором Глобального фонда инноваций, до этого работала в минобразования и минэкономики Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявила, что принимает отставку Гаврилицы и поблагодарила ее за проделанную работу. Теперь президенту предстоит провести консультации с парламентскими фракциями и выдвинуть кандидата на пост премьера.
После начала спецоперации РФ на Украине Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.
После получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 г. лидер «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. В январе 2023 г. Санду сообщила о серьезной дискуссии о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс».