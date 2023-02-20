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Политика

Песков призвал Кишинев быть осторожнее в вопросе о миротворцах в Приднестровье

Ведомости

Молдавским властям необходимо проявлять осторожность в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным», – ответил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Миротворцы в Приднестровье

Российские миротворцы находятся в Приднестровье, куда Россия ввела их в 1992 г., вмешавшись в конфликт Кишинева и Тирасполя. Помимо этого в ноября 2020 г. российский миротворческий контингент появился и в Нагорном Карабахе по результатам трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Он отметил напряженность в отношениях России и Молдавии. По словам представителя Кремля, отсутствие конструктивизма со стороны Кишинева вредит двусторонним отношениям.

Ранее новый премьер республики Дорин Речан заявил, что намерен добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

14 февраля российский МИД выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – отмечалось в сообщении.

Это заявление МИДа стало реакцией на то, что накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных