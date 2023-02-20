Песков призвал Кишинев быть осторожнее в вопросе о миротворцах в Приднестровье

14 февраля российский МИД выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – отмечалось в сообщении.