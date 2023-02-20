Песков призвал Кишинев быть осторожнее в вопросе о миротворцах в Приднестровье
Молдавским властям необходимо проявлять осторожность в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным», – ответил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Миротворцы в Приднестровье
Российские миротворцы находятся в Приднестровье, куда Россия ввела их в 1992 г., вмешавшись в конфликт Кишинева и Тирасполя. Помимо этого в ноября 2020 г. российский миротворческий контингент появился и в Нагорном Карабахе по результатам трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана.
Он отметил напряженность в отношениях России и Молдавии. По словам представителя Кремля, отсутствие конструктивизма со стороны Кишинева вредит двусторонним отношениям.
Ранее новый премьер республики Дорин Речан заявил, что намерен добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
14 февраля российский МИД выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – отмечалось в сообщении.
Это заявление МИДа стало реакцией на то, что накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране.