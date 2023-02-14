В МИД опровергли наличие плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии
Информация о том, что у России якобы были планы «по дестабилизации ситуации в Молдавии», является бездоказательной. Об этом заявили в российском МИДе.
«Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. <...> Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – сказано в сообщении.
Это заявление МИДа стало реакцией на то, что накануне, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что разведка перехватила «план РФ» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и он передал эти документы Санду. В Кремле тогда ответили, что ничего не знают о подобном плане.
В МИДе пояснили, что Зеленский сделал это заявление специально, чтобы «втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией». Молдавия же подтвердила эту информацию, чтобы отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем. «Подобные замыслы, кстати, уже реализовываются, причем замешаны они на откровенно русофобских нарративах. Примечательно, что в самой Молдавии многие восприняли заявление М. Санду с недоверием и недоумением», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Российский МИД призвал власти Молдавии проявить «государственную мудрость» и «не поддаваться на провокации извне».
В июне 2022 г. лидер правящей «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Это произошло после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.