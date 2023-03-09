Белый дом запросил $6 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО в 2024 году
Администрация президента США Джо Байдена запросила $6 млрд на помощь Украине, союзникам по НАТО и другим странам-партнерам США в Европе, следует из проекта бюджета на 2024 финансовый год.
«Бюджет предполагает выделение более $6 млрд на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнеров. Приоритет отдается укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнеров перед лицом продолжающейся российской "агрессии"», – сказано в документе (цит. по ТАСС).
В частности, в проекте бюджета предусмотрены расходы в виде $753 млн на борьбу Украины с влиянием России, а также «на удовлетворение возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества». Помимо этого, $400 млн планируется выделить «на сдерживание Китая».
Всего бюджет предусматривает увеличение расходов на внешнеполитическую деятельность США по сравнению с 2023 финансовым годом на 11%, или на $7 млрд. Всего на финансирование Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и других международных программ планируется выделить $70 млрд.