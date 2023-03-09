Белый дом запросил $6 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО в 2024 году

«Бюджет предполагает выделение более $6 млрд на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнеров. Приоритет отдается укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнеров перед лицом продолжающейся российской "агрессии"», – сказано в документе (цит. по ТАСС).