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Белый дом запросил $6 млрд на поддержку Украины и союзников по НАТО в 2024 году

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Администрация президента США Джо Байдена запросила $6 млрд на помощь Украине, союзникам по НАТО и другим странам-партнерам США в Европе, следует из проекта бюджета на 2024 финансовый год.

«Бюджет предполагает выделение более $6 млрд на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнеров. Приоритет отдается укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнеров перед лицом продолжающейся российской "агрессии"», – сказано в документе (цит. по ТАСС).  

В частности, в проекте бюджета предусмотрены расходы в виде $753 млн на борьбу Украины с влиянием России, а также «на удовлетворение возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества». Помимо этого, $400 млн планируется выделить «на сдерживание Китая». 

Всего бюджет предусматривает увеличение расходов на внешнеполитическую деятельность США по сравнению с 2023 финансовым годом на 11%, или на $7 млрд. Всего на финансирование Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и других международных программ планируется выделить $70 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных