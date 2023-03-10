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Пригожин заявил о подготовке контрнаступления ВСУ в районе Артемовска

Ведомости

Украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), написал в своем Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», – отметил Пригожин, комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ в районе города. Его заявление приводит пресс-служба.

Ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев. По его словам, сейчас российские военнослужащие активнее всего наступают в направлении Артемовска, Угледара, Красного Лимана и Соледара.

Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и Великобритания поставили перед собой задачу в ближайшей перспективе помочь Украине начать контрнаступление.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных