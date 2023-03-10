Пригожин заявил о подготовке контрнаступления ВСУ в районе Артемовска
Украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), написал в своем Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», – отметил Пригожин, комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ в районе города. Его заявление приводит пресс-служба.
Ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев. По его словам, сейчас российские военнослужащие активнее всего наступают в направлении Артемовска, Угледара, Красного Лимана и Соледара.
Французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и Великобритания поставили перед собой задачу в ближайшей перспективе помочь Украине начать контрнаступление.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.