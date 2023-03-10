Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали

В пресс-службе отметили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Правительство страны также запретило ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.