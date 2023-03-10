Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали
Правительство Канады ввело запрет на импорт алюминия и стали из России, следует из документа на сайте кабмина страны.
В пресс-службе отметили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Правительство страны также запретило ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.
В конце февраля стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ о повышении пошлин на ввоз российских металлов, минералов и химической продукции.
6 февраля агентство Bloomberg сообщило о введении властями Соединенных Штатов пошлины на российский алюминий в размере 200%. Тогда же источник агентства сообщил, что американские власти нацелены на металл из России, так как Москва якобы «сбрасывает» алюминий на рынок США и наносит ущерб американским компаниям.