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Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали

Ведомости

Правительство Канады ввело запрет на импорт алюминия и стали из России, следует из документа на сайте кабмина страны.

В пресс-службе отметили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Правительство страны также запретило ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В конце февраля стало известно, что президент США Джо Байден подпишет указ о повышении пошлин на ввоз российских металлов, минералов и химической продукции.

6 февраля агентство Bloomberg сообщило о введении властями Соединенных Штатов пошлины на российский алюминий в размере 200%. Тогда же источник агентства сообщил, что американские власти нацелены на металл из России, так как Москва якобы «сбрасывает» алюминий на рынок США и наносит ущерб американским компаниям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных