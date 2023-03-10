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Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН

Ведомости

Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», – написал Полянский.

Он также добавил, что имена докладчиков будут озвучены накануне, чтобы они «не подвергались давлению со стороны недругов, как это достаточно часто бывает».

В феврале Россия также запрашивала проведение заседания СБ ООН по Украине. Оно касалось перспектив мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и ее союзников к годовщине военной операции. Документ требует полного вывода российской армии с территории Украины и прекращения боевых действий. Полянский напомнил, что за резолюцию проголосовала 141 страна, и назвал такой результат «неплохим», однако текст документа для этого, по его словам, пришлось «скруглить» и «выхолостить до размытых банальностей», а методы были «ковбойскими».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных