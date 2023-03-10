Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН

23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и ее союзников к годовщине военной операции. Документ требует полного вывода российской армии с территории Украины и прекращения боевых действий. Полянский напомнил, что за резолюцию проголосовала 141 страна, и назвал такой результат «неплохим», однако текст документа для этого, по его словам, пришлось «скруглить» и «выхолостить до размытых банальностей», а методы были «ковбойскими».