Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН
Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», – написал Полянский.
Он также добавил, что имена докладчиков будут озвучены накануне, чтобы они «не подвергались давлению со стороны недругов, как это достаточно часто бывает».
В феврале Россия также запрашивала проведение заседания СБ ООН по Украине. Оно касалось перспектив мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.
23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и ее союзников к годовщине военной операции. Документ требует полного вывода российской армии с территории Украины и прекращения боевых действий. Полянский напомнил, что за резолюцию проголосовала 141 страна, и назвал такой результат «неплохим», однако текст документа для этого, по его словам, пришлось «скруглить» и «выхолостить до размытых банальностей», а методы были «ковбойскими».