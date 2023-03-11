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Захарова оценила украинскую инициативу о переименовании России в Московию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить вопрос переименования России в Московию, это еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава государства рассмотрел электронную петицию, автор которой предложил переименовать Россию в Московию, термин «российский» заменить на «московский», а «Российская Федерация» – на «Московская Федерация». 

«Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство  попытки создания из Украины «анти-России»», – написала Захарова в своем Telegram-канале. 

Петицию поддержали более 25 000 человек, говорится на сайте президента страны. Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о «комплексной проработке вопроса, в том числе с привлечением научных учреждений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных