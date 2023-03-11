Захарова оценила украинскую инициативу о переименовании России в Московию
Президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить вопрос переименования России в Московию, это еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава государства рассмотрел электронную петицию, автор которой предложил переименовать Россию в Московию, термин «российский» заменить на «московский», а «Российская Федерация» – на «Московская Федерация».
«Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России»», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Петицию поддержали более 25 000 человек, говорится на сайте президента страны. Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о «комплексной проработке вопроса, в том числе с привлечением научных учреждений».