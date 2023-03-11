Кудрин перед своим уходом из СП рекомендовал несколько человек на пост председателя
Бывший председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин при своем увольнении рекомендовал несколько человек на должность главы ведомства. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах мероприятий попечительского совета Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске.
Кудрин сообщил, что кандидатур было «больше, чем одна». «Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других», – сказал он. Фамилии предложенных им кандидатур Кудрин назвать отказался.
На вопрос ТАСС, почему председатель СП до сих пор не назначен, экс-руководитель пошутил, что «трудно найти такого, как был я».
Кудрин, занимавший пост председателя СП с 2018 г., 30 ноября 2022 г. он был досрочно освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Кудрин проработал на посту главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г.
Источники «Ведомостей», близкие к СП, правительству и Кремлю, в качестве основного кандидата на пост называли министра юстиции Константина Чуйченко. Кроме него источники также называли председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова, председателя комитета по экономполитике Совета Федерации Андрея Кутепова, первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслава Макарова, бывшего спикера заксобрания Санкт-Петербурга, замминистра финансов Михаила Котюкова.
1 февраля председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала журналистам, что Совет продолжает работу над формированием окончательного списка из трех кандидатов на пост председателя. Она отмечала, что «изначальный список был большой, сейчас он уже сузился». Матвиенко также призвала в связи с этим не «гадать на кофейной гуще», приведя совет профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» – «не читайте до обеда газет». Она пообещала сообщить СМИ об окончательной тройке кандидатов «даже перед направлением списка президенту».