Кудрин перед своим уходом из СП рекомендовал несколько человек на пост председателя

1 февраля председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала журналистам, что Совет продолжает работу над формированием окончательного списка из трех кандидатов на пост председателя. Она отмечала, что «изначальный список был большой, сейчас он уже сузился». Матвиенко также призвала в связи с этим не «гадать на кофейной гуще», приведя совет профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» – «не читайте до обеда газет». Она пообещала сообщить СМИ об окончательной тройке кандидатов «даже перед направлением списка президенту».