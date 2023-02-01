Матвиенко заявила о сокращении списка кандидатов на пост главы Счетной палаты

Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает от СФ на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного и вносит его кандидатуру на утверждение сенаторам. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя СП более двух сроков подряд.