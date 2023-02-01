Матвиенко заявила о сокращении списка кандидатов на пост главы Счетной палаты
Совет Федерации продолжает работу над формированием окончательного списка из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты, сообщила журналистам председатель СФ Валентина Матвиенко.
«Мы продолжаем консультации. Изначальный список был большой, сейчас он уже сузился, но мы еще не завершили консультации и мы еще не определились по трем приоритетным кандидатам, которых мы должны в соответствии с Конституцией направить на рассмотрение президенту. Нам нужно еще время, и здесь спешка неуместна», – рассказала она.
Матвиенко также призвала в связи с этим не «гадать на кофейной гуще», приведя совет профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» – «не читайте до обеда газет». Она пообещала сообщить СМИ об окончательной тройке кандидатов «даже перед направлением списка президенту».
Ранее «Ведомости» сообщили, что главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты стал министр юстиции Константин Чуйченко. Это подтвердили сразу несколько источников, близких к СП, правительству и Кремлю.
Кроме Чуйченко источники «Ведомостей» также называли председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова, председателя комитета по экономполитике СФ Андрея Кутепова, первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслава Макарова, бывшего спикера заксобрания Санкт-Петербурга, замминистра финансов Михаила Котюкова.
Согласно действующему законодательству, назначение на должность главы Счетной палаты осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает от СФ на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного и вносит его кандидатуру на утверждение сенаторам. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя СП более двух сроков подряд.
С 2018 г. пост главы СП занимал Алексей Кудрин, который 30 ноября 2022 г. досрочно был освобожден от должности и перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он проработал на посту главы Счетной палаты 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером.