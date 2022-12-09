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Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

Ведомости

Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, занявший должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе», вышел на работу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый день на новой работе!» — написал он, поделившись снимком пропуска с логотипом корпорации.

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал 4,5 года. Его полномочия истекали в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

25 ноября «Яндекс» заявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. 

5 декабря экс-председатель Счетной палаты сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Он уточнил, что будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Одной из главных задач Кудрин обозначил сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании.

Ранее по теме: Кудрин займет должность советника по корпоративному развитию «Яндекса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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