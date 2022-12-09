Кудрин приступил к работе в «Яндексе»
Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, занявший должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе», вышел на работу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Первый день на новой работе!» — написал он, поделившись снимком пропуска с логотипом корпорации.
30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал 4,5 года. Его полномочия истекали в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
5 декабря экс-председатель Счетной палаты сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Он уточнил, что будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Одной из главных задач Кудрин обозначил сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании.