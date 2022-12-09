Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал 4,5 года. Его полномочия истекали в 2024 г. По словам Кудрина, после 25 лет госслужбы он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».