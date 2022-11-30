Совфед одобрил отставку Кудрина

Совфед одобрил отставку КудринаОн покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работы
Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ, говорится в сообщении Совфеда в Telegram.
Накануне, 29 ноября, Кудрин подтвердил уход из «Счетной палаты». По его словам, после 25 лет работы в госсекторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в ближайшее время не планируется встреч с Кудриным. Говоря о реакции президента на заявление Кудрина об уходе, Песков отметил, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции». «Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей. Так или иначе, какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», — отметил он.
Кудрин занимал пост главы Счетной палаты с 2018 г., его полномочия должны были истечь в 2024 г. Согласно действующему законодательству, назначение осуществляется по представлению главы государства на шесть лет. Президент получает на рассмотрение не менее трех кандидатов и после этого выбирает одного. При этом один и тот же человек не может занимать должность председателя Счетной палаты больше двух сроков подряд. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером.
Кремль не стал анонсировать претендентов на должность главы Счетной палаты. Между тем, как сообщал ранее РБК, кандидатом на этот пост может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты.
По информации СМИ, Кудрин вскоре может получить новую работу в «Яндексе». Источник ТАСС отмечал, что переход главы Счетной палаты осуществлен в интересах государства и «Яндекса». В тот же день «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.
23 ноября The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин.
Ранее Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.