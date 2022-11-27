РБК: Александр Жуков стал кандидатом на пост главы Счетной палаты

23 ноября The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин. 25 ноября ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что глава Счетной палаты вскоре может перейти в «Яндекс». Источник ТАСС уточнял, что фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря.