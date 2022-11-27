Газета
Политика

РБК: Александр Жуков стал кандидатом на пост главы Счетной палаты

Ведомости

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату вместо Алексея Кудрина, который планирует перейти в «Яндекс» – вице-спикер стал одним из кандидатов на эту должность, сообщил РБК со ссылкой на источники.

«Жуков – это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», – цитирует издание одного из собеседников. По его словам, Жуков является основным кандидатом, но рассматриваются и другие варианты. Также собеседник РБК сказал, что окончательное решение еще не принято, и возможно неожиданное решение со стороны президента России Владимира Путина.

Представитель Жукова заявил «Ведомостям», что ему ничего не известно об уходе начальника в Счетную палату.

23 сентября Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.

23 ноября The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин. 25 ноября ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что глава Счетной палаты вскоре может перейти в «Яндекс». Источник ТАСС уточнял, что фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря.

В тот же день «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных