РБК: Александр Жуков стал кандидатом на пост главы Счетной палаты
«Жуков – это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», – цитирует издание одного из собеседников. По его словам, Жуков является основным кандидатом, но рассматриваются и другие варианты. Также собеседник РБК сказал, что окончательное решение еще не принято, и возможно неожиданное решение со стороны президента России Владимира Путина.
Представитель Жукова заявил «Ведомостям», что ему ничего не известно об уходе начальника в Счетную палату.
23 сентября Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.
23 ноября The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин. 25 ноября ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что глава Счетной палаты вскоре может перейти в «Яндекс». Источник ТАСС уточнял, что фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря.
В тот же день «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.