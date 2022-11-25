СМИ сообщили о возможном переходе Кудрина в «Яндекс»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вскоре может получить новую работу, речь идет о «Яндексе», сообщил ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании», — сказал источник ТАСС.
По его словам, фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря. Он уточнил, что переход главы Счетной палаты осуществлен в интересах государства и «Яндекса».
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 ноября отметил, что ему неизвестно о готовящейся встрече. Сегодня он сказал, что ему нечего добавить по этой теме, и не подтвердил информацию о встрече между Путиным и Кудриным.
Ранее Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.
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