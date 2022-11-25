СМИ сообщили о возможном переходе Кудрина в «Яндекс»

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 ноября отметил, что ему неизвестно о готовящейся встрече. Сегодня он сказал, что ему нечего добавить по этой теме, и не подтвердил информацию о встрече между Путиным и Кудриным.