Forbes: Волож предложил Кудрину 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов

Неизвестно, какие именно акции может получить Кудрин — суперголосующие или обычные. Источники Forbes уточняют только то, что доля будет получена через опцион. По расчетам издания, с учетом капитализации «Яндекса» (на 23 сентября она составляет $6,51 млрд), Кудрин может получить около $325 млн. Сейчас акции «Яндекса» торгуются только на Мосбирже, раньше бумаги можно было купить и на Nasdaq, однако с конца февраля биржа приостановила торги бумагами ряда российских компаний, в том числе и «Яндекса».