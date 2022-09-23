Forbes: Волож предложил Кудрину 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций интернет-компании за помощь в разделении российских и международных активов, об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к Кудрину и «Яндексу». Позже эту информацию также подтвердили источники РБК.
По информации источников, близких к интернет-компании, Волож планирует выделить в отдельное юрлицо беспилотное направление бизнеса и развивать его за рубежом. При этом остальные активы останутся в России. Кудрин же должен помочь ему в этом вопросе, за что и получит 5% компании.
Уточняется, что сложность разделения активов состоит в том, что «Яндекс» не может передать интеллектуальные права в другое юрлицо, пишет Forbes. По словам источника РБК, в середине сентября Кудрин встретился с президентом России Владимиром Путиным, они согласовали передачу «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Кудрин попросил у Путина разрешения на переход из Счетной палаты в «Яндекс».
Неизвестно, какие именно акции может получить Кудрин — суперголосующие или обычные. Источники Forbes уточняют только то, что доля будет получена через опцион. По расчетам издания, с учетом капитализации «Яндекса» (на 23 сентября она составляет $6,51 млрд), Кудрин может получить около $325 млн. Сейчас акции «Яндекса» торгуются только на Мосбирже, раньше бумаги можно было купить и на Nasdaq, однако с конца февраля биржа приостановила торги бумагами ряда российских компаний, в том числе и «Яндекса».
По словам другого источника, близкого к «Яндексу», Кудрин и вовсе может возглавить компанию. Волож ушел с поста генерального директора компании и вышел из совета директоров в начале июня — после того, как в его отношении были введены санкции.
Речь о возможном разделении бизнеса «Яндекса» на российский и международный идет уже несколько месяцев. В частности, в конце июля The Bell сообщал о возможном разделе активов «Яндекса» с Воложем, который уже несколько лет живет в Израиле. В частности, речь шла о развитии за рубежом проектов по разработке беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.