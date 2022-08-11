«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» перенести разработку беспилотников в Израиль
По словам собеседника газеты, новая структура может получить название roovvy.ai, avride.ai или avnear.ai. Источник добавил, что команда, отвечающая за развитие беспилотников, уже начала перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы.
В частности, специалисты планируют перенести системный код проекта из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub. В качестве подтверждения издание обнаружило на GitHub закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.
Другой собеседник рассказал, что идея перевести работу своих сервисов, связанных с беспилотными автомобилями, с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы обсуждалась на совещании в середине июля. Участник встречи добавил, что «Яндекс» намерен реализовать планы к середине сентября.
В «Яндексе» отвечать на вопросы о доменах avride.ai и avnear.ai отказались, но подчеркнули, что исходный код и технологии беспилотных автомобилей остаются в России.
«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию», — заверили в компании.
Собеседник газеты в одном из профильных министерств рассказал, что после начала спецоперации на Украине и введения масштабных санкций против России отечественные разработчики беспилотного транспорта стали испытывать трудности с закупкой оборудования. Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров уточнил, что проблемы возникли из-за логистики.
В конце июля The Bell сообщил о возможном разделе активов «Яндекса» с сооснователем компании Аркадием Воложем, который уже несколько лет живет в Израиле. В частности, речь шла о развитии за рубежом проектов по разработке беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.
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