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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» перенести разработку беспилотников в Израиль

Ведомости

«Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта в Израиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в профильном подразделении компании.

По словам собеседника газеты, новая структура может получить название roovvy.ai, avride.ai или avnear.ai. Источник добавил, что команда, отвечающая за развитие беспилотников, уже начала перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы.

В частности, специалисты планируют перенести системный код проекта из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub. В качестве подтверждения издание обнаружило на GitHub закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.

Другой собеседник рассказал, что идея перевести работу своих сервисов, связанных с беспилотными автомобилями, с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы обсуждалась на совещании в середине июля. Участник встречи добавил, что «Яндекс» намерен реализовать планы к середине сентября.

В «Яндексе» отвечать на вопросы о доменах avride.ai и avnear.ai отказались, но подчеркнули, что исходный код и технологии беспилотных автомобилей остаются в России.

«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию», — заверили в компании.

Собеседник газеты в одном из профильных министерств рассказал, что после начала спецоперации на Украине и введения масштабных санкций против России отечественные разработчики беспилотного транспорта стали испытывать трудности с закупкой оборудования. Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров уточнил, что проблемы возникли из-за логистики.

В конце июля The Bell сообщил о возможном разделе активов «Яндекса» с сооснователем компании Аркадием Воложем, который уже несколько лет живет в Израиле. В частности, речь шла о развитии за рубежом проектов по разработке беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных