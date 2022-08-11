«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» перенести разработку беспилотников в Израиль

В конце июля The Bell сообщил о возможном разделе активов «Яндекса» с сооснователем компании Аркадием Воложем, который уже несколько лет живет в Израиле. В частности, речь шла о развитии за рубежом проектов по разработке беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.