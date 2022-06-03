Волож уходит с поста гендиректора и из совета директоров «Яндекса»

Ранее сегодня ЕС опубликовал шестой пакет антироссийских санкций. Помимо Воложа, под ограничения попали 60 физлиц и 18 организаций из России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена – фигуристка Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай, а также председатель «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и несколько десятков российских военнослужащих. Среди организаций попали в санкционный список АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», «УАЗ», Национальный расчетный депозитарий и др.