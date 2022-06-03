Волож уходит с поста гендиректора и из совета директоров «Яндекса»
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож уйдет с поста генерального директора и из совета директоров компании после попадания в санкционный список ЕС, сообщила пресс-служба «Яндекса».
«Яндекс» объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы», — сообщили в компании.
В «Яндексе» решение ввести санкции в отношении Воложа назвали несправедливым. В пресс-службе отметили, что эта ситуация не повлияет на операционную деятельность компании, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.
Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долей в «Яндексе» через семейный траст. По его решению на время действия санкций траст не будет принимать его указания о том, как голосовать этими акциями.
Ранее сегодня ЕС опубликовал шестой пакет антироссийских санкций. Помимо Воложа, под ограничения попали 60 физлиц и 18 организаций из России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена – фигуристка Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай, а также председатель «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и несколько десятков российских военнослужащих. Среди организаций попали в санкционный список АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», «УАЗ», Национальный расчетный депозитарий и др.