Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС
Евросоюз в рамках шестого пакета санкций расширил список персональных ограничений против граждан России, включив в него в том числе сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из журнала ЕС. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц и 18 организаций из России. Согласно заявлению Совета ЕС, общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.
- В черный список ЕС попали дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — дочь Елизавета и сын Николай, а также супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож;
Накануне новые санкции в отношении России ввели США. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.