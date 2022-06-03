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Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС

Ведомости

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций расширил список персональных ограничений против граждан России, включив в него в том числе сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из журнала ЕС. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц и 18 организаций из России. Согласно заявлению Совета ЕС, общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.

  • В черный список ЕС попали дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — дочь Елизавета и сын Николай, а также супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож;

  • ЕС также внес в санкционный список несколько десятков российских военнослужащих, в том числе из 64-й отдельной мотострелковой бригады (президент России Владимир Путин 18 апреля присвоил ей почетное наименование «гвардейская»);

    • Ограничения коснулись ряда предприятий и организаций, в том числе АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», «УАЗ», Национальный расчетный депозитарий;

  • Три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — будут отключены от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT;

  • Налагается запрет на вещание на территории ЕС трех российских телеканалов — «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ-Центр»;

  • Предусматривается запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев;

  • ЕС также запретил предоставлять России бухгалтерские и консультационные услуги, услуги в области связей с общественностью (PR) и доступ к облачным сервисам.

    • Накануне новые санкции в отношении России ввели США. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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