ЕС утвердил шестой пакет санкций против России
ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти, следует из заявления на сайте Совета ЕС.
«Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем все больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Новый санкционный пакет включает в себя следующие меры:
- запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов);
Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.
ЕС также расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании. Кроме того, дополняется перечень товаров и технологий, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
Накануне санкции в отношении России ввели США. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.