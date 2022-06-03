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ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Ведомости

ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти, следует из заявления на сайте Совета ЕС.

«Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем все больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Новый санкционный пакет включает в себя следующие меры:

  • запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов);

  • отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского «Банка развития»;

  • отключение от вещания на территории ЕС телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»;

  • запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг, ограничение на предоставление облачных сервисов.

    • Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.

    ЕС также расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании. Кроме того, дополняется перечень товаров и технологий, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

    Накануне санкции в отношении России ввели США. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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