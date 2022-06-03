ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

ЕС также расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании. Кроме того, дополняется перечень товаров и технологий, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.