The Bell узнал о планах создать новую материнскую компанию «Яндекса»
У «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса». Возглавит эту структуру глава Счетной палата Алексей Кудрин, пишет The Bell со ссылкой на источники.
Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что встреча президента РФ Владимир Путина с Кудриным, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с «Яндексом», может состояться уже 24 ноября. Другой источник говорит, что переговоры могут состояться на этой или на следующей неделе.
Если реорганизация бизнеса «Яндекса» состоится, то у компании появится новая материнская компания, зарегистрированная в России, предполагают источники The Bell. Ожидается, что контролировать ее будет новая структура, которую возглавит Кудрин. Также в нее войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», уточнил источник, близкий к компании.
Ранее Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.
Источники The Bell утверждают, что в случае создания новой материнской компании пакет акций получит и Волож. Размер доли не уточняется. Кроме того, в число миноритарных акционеров компании может войти пул инвесторов, в том числе структуры российского бизнесмена Владимира Потанина.
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