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The Bell узнал о планах создать новую материнскую компанию «Яндекса»

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У «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса». Возглавит эту структуру глава Счетной палата Алексей Кудрин, пишет The Bell со ссылкой на источники. 

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что встреча президента РФ Владимир Путина с Кудриным, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с «Яндексом», может состояться уже 24 ноября. Другой источник говорит, что переговоры могут состояться на этой или на следующей неделе. 

Если реорганизация бизнеса «Яндекса» состоится, то у компании появится новая материнская компания, зарегистрированная в России, предполагают источники The Bell. Ожидается, что контролировать ее будет новая структура, которую возглавит Кудрин. Также в нее войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», уточнил источник, близкий к компании.

Ранее Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России. 

Источники The Bell утверждают, что в случае создания новой материнской компании пакет акций получит и Волож. Размер доли не уточняется. Кроме того, в число миноритарных акционеров компании может войти пул инвесторов, в том числе структуры российского бизнесмена Владимира Потанина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных