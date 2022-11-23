The Bell узнал о планах создать новую материнскую компанию «Яндекса»

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что встреча президента РФ Владимир Путина с Кудриным, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с «Яндексом», может состояться уже 24 ноября. Другой источник говорит, что переговоры могут состояться на этой или на следующей неделе.