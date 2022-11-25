«Яндекс» объявил о планах по разделу компании

«Несмотря на частичное восстановление котировок со дна, текущая стоимость акций все еще находится на уровне 35% от пиковых значений», — добавил Буйволов. По его словам, поскольку торговля акциями компании за рубежом приостановлена с февраля, в качестве ориентира котировок выступает их цена на Мосбирже. «На пике прошлого года цена акций была в районе 6000 руб. за акцию, на минимальных значениях этого года цена была в районе 1350 руб.», — добавил Буйволов. Сейчас «Яндекс» стоит «более чем в два раза дешевле, чем год назад», заключил Михайлин.