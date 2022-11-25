«Яндекс» объявил о планах по разделу компании

«Яндекс» объявил о планах по разделу компанииЧасть иностранных активов останется в управлении Yandex N.V. и сменит название
«Яндекс» 25 ноября объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.
О деталях изменений пока не сообщается. «Все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», — добавили в пресс-службе компании.
Основная часть бизнеса Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», говорится в заявлении компании. «Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сообщила пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевает решение совета директоров «о предварительных намерениях».
«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — объявила компания. Изменения позволят ей продолжить фокусироваться на создании технологических продуктов и сервисов.
«Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», — заверили в пресс-службе компании.
О намерении акционеров интернет-компании разделить «Яндекс» сообщал The Bell. По информации издания, окончательная конфигурация обмена активами и структуры управления обсуждалась в ноябре с президентом России Владимиром Путиным. По информации издания, ключевую роль в этом структурировании и согласовании сделки принимал руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. За помощь в этом разделении основатель и ключевой бенефициар «Яндекса» Аркадий Волож обещал Кудрину 5% в компании, писал Forbes.
«В результате сам Кудрин получит пакет акций “Яндекса” и возглавит структуру, которая будет принимать ключевые решения в компании при участии действующего менеджмента. В число акционеров “Яндекса” также могут войти структуры Владимира Потанина и других российских инвесторов», — сообщал The Bell. Отмечалось, что Волож может лишиться контроля в компании, а в обмен получить возможность развивать ряд ее бизнесов за рубежом.
Как выглядит структура «Яндекса» сейчас
На 30 сентября 2022 г. 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных контролировал семейный фонд Воложа, указано на сайте «Яндекса». Еще 46,3% голосующих акций и 87,6% акционерного капитала компании находились в свободном обращении. Сотрудники компании, включая топ-менеджмент, держали 6,6% голосующих акций и 3,2% обыкновенных. «Суммарно траст Воложа и прочие сотрудники компании имеют более 50% голосов. При этом почти 88% экономических прав на компанию находится у держателей торгуемых акций класса А, которые учитываются во free float», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин.
В 2019 г. на фоне обсуждавшегося в Госдуме законопроекта об ограничении иностранного владения в значимых интернет-компаниях «Яндекс» изменил структуру управления. Был создан Фонд общественных интересов, которому была передана так называемая «золотая акция», при помощи которой он может блокировать сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций интернет-компании. Законопроект об ограничении иностранного владения в таких компаниях тогда так и не был принят.
Выручка «Яндекса» по МСФО в 2021 г. выросла на 54% до 356,2 млрд руб., за 9 месяцев 2022 г. составила 356,9 млрд руб., превысив общегодовую выручку за весь предыдущий год. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2022 г. составил 46 млрд руб., чистая прибыль — 40,56 млрд руб.
Зачем «Яндексу» делиться?
Как отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты и аналитики, разделение активов поможет «Яндексу» справиться сразу с рядом проблем.
«Сделка позволит решить проблемы с развитием новых технологий “Яндекса” за рубежом и продажей их на мировых рынках, а российская часть бизнеса сможет работать в России, соблюдая российские законы», — считает консультант по финансированию и структурированию сделок Александр Волчков.
Из всех зарубежных активов «Яндекса» самым активным подразделением сейчас является сегмент такси, а также юниты по доставке еды, отмечают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Эти подразделения развиваются в странах СНГ, а также в Ближневосточном регионе и Латинской Америке, отмечает Буйволов.
По словам Михайлина, сервис такси «Яндекса» сейчас функционирует как минимум в 17 странах. «Относительно в небольших объемах также есть поиск, облачные и геосервисы. “Яндекс.Лавка” осталась в Израиле, а проект в Париже и Лондоне пришлось свернуть», — отмечает он.
Что касается подразделения по развитию беспилотного транспорта, то этот сегмент имеет «отличные долгосрочные возможности для генерации выручки», но на текущий момент ждать от него существенного вклада в выручку не стоит, считает Буйволов.
«Тестирование беспилотного транспорта в США также свернули, но некоторые проекты могут продолжать работать в Израиле. Автономный транспорт почти не приносит выручки, в лучшем случае несколько десятков млн рублей за квартал. Расходы составляют сейчас 1,5-2 млрд руб. за квартал на уровне EBITDA», – заключил Михайлин.
Прессинг—2022
Как и любая другая крупная российская компания, в 2022 г. «Яндекс» испытывал на себе давление санкций и геополитики. «Капитализация компании активно снижалась со второй половины 2021 г. вместе со всем российским рынком и резко ушла вниз после февральских событий», — говорит Михайлин.
По его словам, после этого был период «постепенного плавного восстановления и вновь падения на фоне объявления частичной мобилизации». Сейчас капитализация восстанавливается и составляет около 700 млрд руб., продолжил Михайлин.
«Несмотря на частичное восстановление котировок со дна, текущая стоимость акций все еще находится на уровне 35% от пиковых значений», — добавил Буйволов. По его словам, поскольку торговля акциями компании за рубежом приостановлена с февраля, в качестве ориентира котировок выступает их цена на Мосбирже. «На пике прошлого года цена акций была в районе 6000 руб. за акцию, на минимальных значениях этого года цена была в районе 1350 руб.», — добавил Буйволов. Сейчас «Яндекс» стоит «более чем в два раза дешевле, чем год назад», заключил Михайлин.
Несмотря на то что непосредственно сама группа не попадала под санкции каких-либо стран, под ограничениями оказались ее топ-менеджеры. В середине марта под санкции Евросоюза попал гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян, после чего он оставил должность. А в июне под санкциями оказался и Волож. В компании тогда заявили, что Волож оставляет посты исполнительного и генерального директора в головной компании группы Yandex N.V. в Нидерландах, а также передает свое право голоса совету директоров.
Любые срочные изменения, вносимые в устав и другие документы компании, в особенности изменения, напрямую касающиеся лиц, входящих в совет директоров, генеральных директоров, учредителей (то есть всех тех, кто непосредственно участвует в принятии решений), замедляют работу компании, обращает внимание руководитель юридического бутика «Формула успеха» Анна Грецкая. «Кроме того, эти изменения влияют на ведение переговоров, заключение сделок, это наносит урон корпорации в целом, поскольку выключение какого-то звена в любом случае отражается на работе других звеньев», — добавляет она.
В марте из-за приостановки торгов акциями российских компаний на зарубежных биржах были приостановлены и торги бумагами «Яндекса». Компания сообщала о риске дефолта из-за невозможности расплатиться со всеми держателями облигаций на $1,25 млрд, если они вдруг потребуют их погашения.
Впоследствии правительство выделило «Яндексу» и другим крупным компаниям льготное кредитование в 130 млрд руб. на погашение обязательств на зарубежных биржах. В пресс-службе «Яндекса» тогда заявили, что компания взяла целевой кредит напрямую в коммерческом банке, который направила на выплату по евробондам, не став называть его размер и условия.
В середине мая израильское издание Calcalist сообщило о планах Воложа перенести штаб-квартиру «Яндекса» в эту страну. Отмечалось, что речь шла о «сотнях программистов, инженеров и специалистов по технологиям». Также сообщалось о планах разделить компанию на две части: одна останется в России, а вторая — международная — будет в Израиле. Но в пресс-службе «Яндекса» тогда заявляли, что перенос штаб-квартиры из Москвы или релокация команд не планируются, отмечал РБК.
Также в мае источники «Медузы» (признана в РФ иноагентом) сообщали, что с февраля из 18 000 сотрудников «Яндекса» за границу уехало 3000-5000. По оценке собеседника «Ведомостей», знающего это от сотрудников компании, сейчас порядка 30-40% ее сотрудников работают из-за рубежа. «Но полагаю, что большинство из них планируют вернуться в страну в среднесрочной перспективе», — отмечает он.
По словам собеседника в одной из российских интернет-компаний, сейчас за пределами РФ работает порядка 3000 сотрудников, а общая численность работников «Яндекса» составляет порядка 20 000 человек. Представитель «Яндекса» эту информацию отрицает. «Эти цифры не соответствуют действительности», — сказал он, отказавшись привести цифры по соотношению работающих в России и за ее пределами сотрудников компании.
В каких направлениях силен «Яндекс»?
В то же время на фоне ухода крупных западных платформ из России «Яндекс» существенно укрепил позиции на основном для себя рынке поиска и рекламы, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики.
«Доля холдинга в поисковых запросах увеличилась за год примерно на 3 п. п. и практически достигла 63%. Особенно сильный рост доли произошел на [платформе] iOS», — отмечает Михайлин. На бизнес поисковика по итогам 9 месяцев 2022г. приходится порядка 40% выручки, обращает внимание Буйволов. «Хотя его доля в выручке сократилась, он с точки зрения финансирования является наиболее важным, так как имеет высокую положительную EBITDA, которую компания может направлять на развитие других направлений, будь то “Яндекс.Маркет”, беспилотники или другие сегменты», — говорит эксперт.
Рост на рекламном рынке произошел на фоне ограничения корпорацией Google доступа к своему рекламному инвентарю для российских пользователей. «Яндекс», по сути, стал единственным игроком на рынке поиска для отечественных рекламодателей», — заключает Михайлин.
Также позиции «Яндекса» сильны и на рынках такси, доставки еды и в медиасервисах. «Обмен активами с VK (“Яндекс.Новости” и “Дзен”. — “Ведомости”) и получение взамен сервиса Delivery Club делает компанию недосягаемым лидером и на рынке доставки готовой еды. Уход иностранных стримингов укрепил позиции «Кинопоиска», — отмечает Буйволов.
«Многие сегменты существенно выиграли от ухода западных конкурентов. Общий рост выручки компании во II и в III квартале на 45% и 46% год к году соответственно явно это подтверждает», — отметил Буйволов.